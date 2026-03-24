Οι αποκαλύψεις προκαλούν αναστάτωση στο Survivor, παλιοί και νέοι παίκτες σε ένταση
Απόψε θα αναδειχτεί ο τελευταίος υποψήφιος προς αποχώρηση - Δείτε το τρέιλερ

Οι «Επαρχιώτες», μετά τη δεύτερη ήττα τους, μετρούν τρεις υποψήφιους, τον Σταύρο Φλώρο, τον Αλέξανδρο Τσιλιμίγκρα και τον Μάνο Μαλλιαρό. Πλέον, ο κίνδυνος της αποχώρησης από την ομάδα τους είναι ορατός. Θα καταφέρουν στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τρίτη 24 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, να κάνουν την ανατροπή και η τελευταία υποψηφιότητα να έχει χρώμα κόκκινο;

Η ομάδα των «Αθηναίων» είναι ένα καζάνι που βράζει και η έκρηξη μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ. Η Μαντίσα Τσότα βρίσκεται για ακόμα μία φορά στο «μάτι του κυκλώνα» και οι αποκαλύψεις που γίνονται αναστατώνουν.

Το τρίτο αγώνισμα ασυλίας είναι κρίσιμο. Κανείς δεν θέλει να χάσει. Μία ήττα για τους «Αθηναίους» θα έθετε σε κίνδυνο την παρουσία των παλιότερων Survivors. Οι «Επαρχιώτες» έχουν να διαχειριστούν το άγχος των τριών υποψηφιοτήτων και τις εσωτερικές διαμάχες. Την ώρα του αγώνα οι τόνοι στους πάγκους, ανάμεσα σε νέα και παλαιότερα μέλη, ανεβαίνουν.

Survivor - Αθηναίοι vs Επαρχιώτες | Trailer | 24/03/2026


Στο τρίτο Συμβούλιο του νησιού φαίνεται να μπαίνει σε εφαρμογή μια παλιά στρατηγική. Με την ολοκλήρωση των υποψηφιοτήτων το κοινό θα πρέπει να στηρίζει εκείνους που θέλει να παραμείνουν.

Τα πράγματα αλλάζουν αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα είναι για καλό.
Σχετικά Άρθρα

Φωτογραφίζεις - Στέλνεις - ΣυνεχίΖΕΙΣ: Τρεις κινήσεις αρκούν για να συνεχίσεις τη διαδρομή σου

Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.

