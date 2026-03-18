Survivor: Αποχώρησε ο Γιώργος Καραϊσαλίδης - Ήρθαμε, παίξαμε, χάσαμε, σχολίασε
Στενοχωριέμαι που αυτό το ταξίδι έφτασε στο τέλος του, ανέφερε ο παίκτης των «Αθηναίων»

Ιωάννα Μαρίνου
Εκτός «Survivor» είναι ο Γιώργος Καραϊσαλίδης, καθώς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μονομαχίας.

Το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου, ολοκληρώθηκε μία απαιτητική και έντονη μονομαχία, οδηγώντας τον παίκτη των «Αθηναίων» εκτός ριάλιτι, ενώ ο Σταύρος Φλώρος κατάφερε να παραμείνει στον Άγιο Δομίνικο. Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Λιανός σχολίασε τη δυσκολία της δοκιμασίας, απευθυνόμενος στον νικητή: «Ήταν μία εξαιρετικά αγχωτική μονομαχία νομίζω, ειδικά προς το τέλος ανέβασα και εγώ παλμούς βλέποντας και τους δύο να προσπαθείτε να διώξετε και τα πέντε τοτέμ».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Γιώργος Καραϊσαλίδης, ο οποίος αποχαιρέτησε το «Survivor» εμφανώς συγκινημένος, δηλώνοντας: «Δυστυχώς στενοχωριέμαι που αυτό το ταξίδι έφτασε στο τέλος του, ωστόσο μένω με πάρα πολύ όμορφες εικόνες γενικά στο παιχνίδι. Στενοχωριέμαι που μία εικόνα που βλέπω δυστυχώς είναι θλιμμένα πρόσωπα από τους συμπαίκτες μου και χαρούμενα από τους αντιπάλους μου, αλλά τι να κάνουμε, είναι ένα παιχνίδι. Ήρθαμε, παίξαμε, χάσαμε. Εύχομαι το έπαθλο να το φέρει κάποιος από τους κόκκινους και θέλω να μου επιτρέψεις να κάνω ένα δωράκι, να δώσω κάτι και στον αδερφό μου τον Scofield». Αμέσως μετά, έβγαλε το φυλακτό που φορούσε και το παρέδωσε στον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο.

Έπειτα, ο Γιώργος Καραϊσαλίδης αποχώρησε, ωστόσο αξιοποίησε το τελευταίο του πλεονέκτημα, μέσω του οποίου μπορούσε να επιλέξει αν θα ευνοήσει ή θα επιβαρύνει έναν συμπαίκτη του ενόψει της επόμενης χαμένης ασυλίας.
