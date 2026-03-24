Οδυσσέας Σταμούλης: Οι δύσκολες καταστάσεις που μου έχουν συμβεί είναι πέρα από την κατανόησή μου
Η γαλήνη είναι πλέον προτεραιότητα και στόχος, σχολίασε ο ηθοποιός

Στις δύσκολες καταστάσεις που έχει βιώσει αναφέρθηκε ο Οδυσσέας Σταμούλης, εξηγώντας πως αυτές ξεπερνούν κάθε λογική και αντίληψη.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου τονίζοντας μεταξύ άλλων πως πλέον προτεραιότητα στη ζωή του έχει η εσωτερική γαλήνη.

Μιλώντας γενικότερα για τις δύσκολες στιγμές της ζωής του, χωρίς να αναφερθεί στον πνιγμό του γιου του το καλοκαίρι του 2023, ο Οδυσσέας Σταμούλης σχολίασε: «Όλα περνάνε από το μυαλό σου, δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά. Οι δύσκολες καταστάσεις που μου έχουν συμβεί είναι πέρα από την κατανόησή μου. Μπορείς να βολευτείς με αυτό, ότι είναι ακατανόητο. Αυτό που πλέον έχει προτεραιότητα και είναι στόχος είναι η γαλήνη».

Όσο για τη σύζυγό του, με την οποία παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο με πολιτικό γάμο, ο ηθοποιός είπε για τη σχέση τους: «Η σύζυγός μου κατανοεί το πρόγραμμά μου, συνήθως είναι μαζί μου. Αν δεν είχαμε ο ένας τον άλλον δεν θα κάναμε τίποτα. Είμαστε πολύ καλά, περνάμε πολύ ωραία ο ένας με τον άλλον».
