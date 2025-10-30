Οδυσσέας Σταμούλης για τον θάνατο του παιδιού του: Αυτό που μας συνέβη είναι κάτι αδιανόητο
Οδυσσέας Σταμούλης για τον θάνατο του παιδιού του: Αυτό που μας συνέβη είναι κάτι αδιανόητο
Δεν μπορώ να σταθώ στα αρνητικά σχόλια, τόνισε ο ηθοποιός για την απόφασή του να παντρευτεί δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου του
Το ανείπωτο πένθος για τον θάνατο του παιδιού του πριν από δύο χρόνια περιέγραψε ο Οδυσσέας Σταμούλης, τονίζοντας πως «αυτό που συνέβη είναι κάτι αδιανόητο».
Ο γιος του ηθοποιού πέθανε το καλοκαίρι του 2023, από πνιγμό κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στους Φούρνους της Ικαρίας. Μιλώντας την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» ο Οδυσσέας Σταμούλης εξήγησε, πως η απώλεια του παιδιού του αποτελεί έναν πόνο που μπορούν να νιώσουν μόνο όσοι τον έχουν ζήσει, περιγράφοντας τους γονείς που έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο ως «μια ειδική κατηγορία πόνου».
Ο ηθοποιός ανέφερε πως δεν υπάρχει στιγμή που να μην αισθάνεται ενοχή, ενώ δήλωσε ότι κάθε τι γύρω του, του θυμίζει τον γιο του: «Αυτό που μας συνέβη είναι κάτι αδιανόητο, που έχει συμβεί σε πολύ κόσμο, που αν δεν σου συμβεί δεν μπορείς καταλάβεις τι λέμε, εκτός από τους ανθρώπους που το έχουν ζήσει. Είμαστε μία ειδική κατηγορία πόνου. Δεν υπάρχει στιγμή που δεν σκέφτεσαι ενοχικά, ακόμα και το τί έγινε στο μαιευτήριο. Τι σου είπα off the record; Εγώ βλέπω εσένα και θυμάμαι το παιδί μου διότι πριν χρόνια όταν το πήγα σε έναν παιδότοπο και περίμενα να τελειώσει, να παίξει η τηλεόραση έπαιζε μία εκπομπή που παρουσίαζες. Μόνο που σε βλέπω δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Ό,τι μου πει οδηγεί εκεί».
Ο Οδυσσέας Σταμούλης προχώρησε πριν από λίγες ημέρες σε πολιτικό γάμο με τη σύζυγό του, Ντίνα, με τον ίδιο να απαντάει σε εκείνους που σχολίασαν αρνητικά την απόφασή του να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή: «Είναι ο κανιβαλισμός του διαδικτύου. Η σύντροφός μου, μου διαβάζει μόνο τα θετικά σχόλια τα οποία ήταν τόσες πολλές χιλιάδες ευχές από αγνώστους ανθρώπους που δεν μπορώ να σταθώ στα αρνητικά σχόλια».
