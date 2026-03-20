Σόλων Τσούνης: Όταν χάνεις τον πατέρα σου είναι σαν να ενηλικιώνεσαι και να γίνεσαι άντρας
Ο ηθοποιός εξήγησε πως έναν χρόνο πριν χάσει τον μπαμπά του, έφυγε από τη ζωή και η γιαγιά του
Άντρας αισθάνθηκε πως έγινε ο Σόλων Τσούνης όταν έχασε τον πατέρα του, με τον ηθοποιό να επισημαίνει πως μετά από μία τέτοια απώλεια νιώθει κανείς πως ενηλικιώνεται πραγματικά.
Ο Σόλων Τσούνης, πέρα από τον θάνατο του πατέρα του, μίλησε και για τις σκέψεις του γύρω από την πατρότητα, για τις ανασφάλειες που «πέταξε» μεγαλώνοντας, αλλά και για τη συμμετοχή του στη σειρά «Το σόι σου».
Όσον αφορά στον χαμό του πατέρα του, ο Σόλων Τσούνης δήλωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 20 Μαρτίου, πως πέρασε πολύ δύσκολα, όμως τότε πήρε τα ηνία της οικογένειάς: «Είναι πολύ δύσκολο, αλλά από την άλλη είναι η στιγμή που νομίζω ότι ο άντρας γίνεται άντρας. Δηλαδή είναι σαν να ενηλικιώνεται, σαν να αντρώνεται. Όταν χάνεις τον πατέρα σου, είναι σαν να αναλαμβάνεις εσύ τα ηνία, ας πούμε», είπε και πρόσθεσε πως έναν χρόνο πριν τον πατέρα του έχασε και τη γιαγιά του.
Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να γίνει μπαμπάς, ο ηθοποιός απάντησε: «Είναι πράγματα που δεν τα πιέζω. Λέω ότι το θέλω, μ’ αρέσει κάτι και άμα είναι να μου το φέρει η ζωή, καλώς να το φέρει. Δεν ήταν κάτι μακρινό, αλλά δεν έφτασα και ποτέ πολύ κοντά σε αυτό».
Όσον αφορά στη σχέση που έχει με την εικόνα του όσο μεγαλώνει, ο Σόλων Τσούνης επισήμανε πως πλέον δεν έχει ανασφάλειες και άγχη για το πώς δείχνει και αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να περνάει καλά: «Μεγαλώνοντας έχω πετάξει τις ανασφάλειες που είχα μικρότερος. Ενώ παλιότερα μπορεί να χτυπιόμουν στα γυμναστήρια όλη μέρα, κάθε μέρα, τώρα θα πάω αλλά δεν το κάνω σαν προτεραιότητα. Δεν το χρησιμοποιώ πια με αυτή τη ματαιοδοξία που είχα μικρότερος. Είμαι σε μια φάση που γενικά στη ζωή μου θέλω να κάνω τα πράγματα επειδή μου αρέσουν, όχι αναγκαστικά. Έχω πετάξει ανασφάλειες και άγχη. Θέλω να είμαι καλά, θέλω να περνάω καλά. Θέλω να μη ζω με άγχος», είπε.
Για το «Σόι σου», που ξεκίνησε ξανά μετά από χρόνια, ο ηθοποιός ανέφερε πως το βρίσκει πιο ώριμο, όπως και τον ίδιο του τον εαυτό: «Το βρίσκω λίγο πιο ώριμο και εξελιγμένο από εμάς. Σαράντα πέντε θα γίνω τώρα και ήμουν τριάντα πέντε όταν ξεκινήσαμε. Οπότε βλέπω τις διαφορές ότι μεγαλώνω, ότι ωριμάζω, ότι “βαραίνω”».
