Σόλων Τσούνης για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου»: Ανταγωνίζεσαι τον ίδιο σου τον εαυτό σου
Ο κόσμος είναι πολύ αυστηρός, εξήγησε ο ηθοποιός
Τον τρόπο με τον οποίο κλήθηκε να διαχειριστεί την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου» μετά από έξι χρόνια περιέγραψε ο Σόλων Τσούνης. Ο ηθοποιός που εμφανίζεται και πάλι στη μικρή οθόνη στον ρόλο του Διονύση Χαμπέα εξήγησε ότι ένιωσε να μπαίνει στη διαδικασία να ανταγωνίζεται τον ίδιο του τον εαυτό, αφού οι τηλεθεατές είναι ιδιαίτερα αυστηροί.
«Κατ’ αρχάς δεν χαθήκαμε με τους ηθοποιούς, είχαμε επαφές, είχαμε μια ομαδική που μιλάγαμε και κάποιες φορές συναντιόμασταν. Είναι μια παρέα που μ’ αρέσει, την προσμονούσε ο κόσμος. Ήταν λίγο σαν deja vu όταν συναντηθήκαμε ξανά στο πλατό», είπε αρχικά ο Σόλων Τσούνης στην εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ανέφερε: «Στην επιστροφή ανταγωνίζεσαι τον ίδιο σου τον εαυτό σου σε κάτι που είναι πολύ πετυχημένο και ο κόσμος είναι αυστηρός. Τα προσέχει όλα, τα λέει όλα και πολύ σκληρά, δυστυχώς ανώνυμα».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 11:50
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σόλων Τσούνης μοιράστηκε μια δύσκολη στιγμή που βίωσε σε γυρίσματα τα σειράς προηγούμενων κύκλων λόγω της απώλειας του πατέρα του. «Όταν έχασα τον πατέρα μου έπρεπε σε ένα επεισόδιο να χορεύω τσάμικο, που δεν ήξερα κιόλας. Αυτό ήταν άβολο. Αλλά είχα την αγκαλιά όλων», αποκάλυψε.
