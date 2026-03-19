Η Ντέμι Μουρ δεν κρατάει πια πικρία στον Άστον Κούτσερ για τον χωρισμό τους: «Είναι περήφανη για εκείνον»
Η ηθοποιός εύχεται τα καλύτερα στον πρώην σύζυγό της με τον οποίο πήρε διαζύγιο το 2013
Την πικρία που αισθανόταν για τον χωρισμό της με τον Άστον Κούτσερ άφησε πίσω της η Ντέμι Μουρ και δηλώνει περήφανη για εκείνον.
Έχουν περάσει πάνω από δέκα χρόνια από τότε που πήραν διαζύγιο και αναφέρεται πως πλέον η Ντέμι Μουρ δεν μένει στο παρελθόν και εύχεται τα καλύτερα στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος ετοιμάζεται για τη νέα του σειρά «The Beauty».
«Ξέρει ότι τα τελευταία χρόνια ήταν απαιτητικά για εκείνον, προσπαθώντας να ισορροπήσει καριέρα και οικογένεια. Τον στηρίζει ολόψυχα, χωρίς καμία πικρία», ανέφερε χαρακτηριστικά άτομο από το περιβάλλον της στο Radar Online. Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως η ηθοποιός πιστεύει ότι πρέπει να γιορτάζουμε τις επιτυχίες και όχι να μένουμε στο παρελθόν, δηλώνοντας μάλιστα «περήφανη» για τον Κούτσερ, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2013, μετά από έξι χρόνια γάμου, με τον χωρισμό τους να αποδίδεται τότε σε απιστία και έντονη δημοσιότητα, μετά τη δημοσίευση της αυτοβιογραφίας της Μουρ «Inside Out», κατά την οποία ανέφερε πως ο πρώην σύζυγός της την απατούσε.
EXCLUSIVE: Demi Moore Has 'Shrugged Off Bitterness' to Become Rock of Support for Ex Ashton Kutcher — 10 Years After Break-Up https://t.co/GXlxyRjpED pic.twitter.com/lFc5h20VFS— Radar Online (@radar_online) March 19, 2026
