Έγκυος η Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η χιουμοριστική ανακοίνωση από την κόρη της
Η 42χρονη τραγουδίστρια περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον Δημήτρη Βεργίνη

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Ελεάνα Παπαϊωάννου, η οποία ανακοίνωσε το γεγονός μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο με την κόρη της, το πρώτο παιδί που απέκτησε με τον Δημήτρη Βεργίνη.

Η 42χρονη τραγουδίστρια μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 19 Μαρτίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την κόρη της να κρατά μία ζωγραφιά που έγραφε: «Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια, θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι. Γίνομαι μεγάλη αδελφή», εξομολογήθηκε πως η εγκυμοσύνη ήρθε εκεί που δεν το περίμενε και τη γέμισε με χαρά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγραψε συγκεκριμένα: «Είναι κάποιες χαρές που έρχονται απλά… εκεί που δεν το περιμένεις…».

Η Ελεάννα Παπαϊωάννου, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο Fame Story το 2002, παντρεύτηκε τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη στη Θεσσαλονίκη το 2017. Η κόρη τους ήρθε στη ζωή το 2018.
