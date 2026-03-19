Έγκυος η Ελεάνα Παπαϊωάννου: Η χιουμοριστική ανακοίνωση από την κόρη της
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Ελεάνα Παπαϊωάννου, η οποία ανακοίνωσε το γεγονός μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο με την κόρη της, το πρώτο παιδί που απέκτησε με τον Δημήτρη Βεργίνη.
Η 42χρονη τραγουδίστρια μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 19 Μαρτίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την κόρη της να κρατά μία ζωγραφιά που έγραφε: «Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια, θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι. Γίνομαι μεγάλη αδελφή», εξομολογήθηκε πως η εγκυμοσύνη ήρθε εκεί που δεν το περίμενε και τη γέμισε με χαρά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγραψε συγκεκριμένα: «Είναι κάποιες χαρές που έρχονται απλά… εκεί που δεν το περιμένεις…».
Δείτε το βίντεο
Η Ελεάννα Παπαϊωάννου, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο Fame Story το 2002, παντρεύτηκε τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη στη Θεσσαλονίκη το 2017. Η κόρη τους ήρθε στη ζωή το 2018.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα