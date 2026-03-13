Ναταλία Γερμανού: Ποτέ δεν θα νιώσω αντάξια του πατέρα μου
Με δίδαξε αμεσότητα και μου κληροδότησε το γλυκό κλίμα των συνεντεύξεων, πρόσθεσε η παρουσιάστρια για τον Φρέντυ Γερμανό
Μία αναφορά στον πατέρα της έκανε η Ναταλία Γερμανού, με αφορμή την κυκλοφορία του έργου του από εκδοτικό οίκο.
Η παρουσιάστρια και στιχουργός, που έδωσε το «παρών» μαζί με τη Μαρία Ιωαννίδου στην παρουσίαση του συνόλου του έργου του Φρέντυ Γερμανού, δήλωσε πως ποτέ δεν θα νιώσει αντάξια του, τονίζοντας επίσης πόσο της λείπει. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το επίθετό της τη βοήθησε πολύ επαγγελματικά, αν και, όπως διευκρίνισε, αν δεν είχε τα προσόντα δεν θα μπορούσε να χαράξει μία πορεία στην τηλεόραση που μετράει τριάντα χρόνια.
«Είναι συγκινητική βραδιά για εμένα. Δεν μου λείπει ως συγγραφέας και δημοσιογράφος, εμένα μου λείπει ο μπαμπάς μου. Με δίδαξε αμεσότητα και μου κληροδότησε το γλυκό κλίμα των συνεντεύξεων. Όταν έχεις ένα επίθετο βύσμα ανοίγουν οι πόρτες αλλά δεν θα κρατούσε τριάντα χρόνια. Ποτέ δεν θα νιώσω αντάξια του πατέρα μου», εξομολογήθηκε η Ναταλία Γερμανού στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Παρασκευής 13 Μαρτίου.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια των δηλώσεών της, μίλησε και για τους ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί τηλεοπτικά μαζί της. Παρότι δεν ξέρει, αν έχει αποτελέσει «σχολείο» για εκείνους, είναι βέβαιη πως έχουν περάσει όμορφες στιγμές στο πλευρό της και έχουν εξελιχθεί μετά τη συνεργασία τους. «Δεν ξέρω αν είμαι σχολείο. Όποιος περνάει από την εκπομπή μου έχει καλή τύχη και περνάει καλά. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω αρνητικά σχόλια από ανθρώπους που συνεργαστεί. Τους παίρνω τηλέφωνο και το συζητάμε», τόνισε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
