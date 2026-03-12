Χριστίνα Κοντοβά για την υιοθεσία: Έχω ζήσει δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες, μπορεί να ήταν και ο φόβος μου να μην το ξαναπεράσω
Χριστίνα Κοντοβά για την υιοθεσία: Έχω ζήσει δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες, μπορεί να ήταν και ο φόβος μου να μην το ξαναπεράσω
Η σχεδιάστρια μόδας εξήγησε πως υιοθετώντας την Έιντα έκανε ένα όνειρό της πραγματικότητα
Για την απόφασή της να υιοθετήσει μίλησε η Χριστίνα Κοντοβά, εξηγώντας πως στο παρελθόν είχε περάσει δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες και ίσως ο φόβος της να μην ξαναζήσει κάτι τέτοιο να έπαιξε ρόλο στην επιλογή της.
Η σχεδιάστρια μόδας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 12 Μαρτίου και ανέφερε επίσης πως με την υιοθεσία έκανε ένα δικό της όνειρο πραγματικότητα και δεν αισθάνεται πως έχει βοηθήσει κανέναν. Παράλληλα, δήλωσε πως έχει αναλάβει εξολοκλήρου το μεγάλωμα της κόρης της, Έιντα, τονίζοντας πως πρόκειται για μία μονογονεϊκή οικογένεια.
Η Χριστίνα Κοντοβά εξομολογήθηκε αρχικά: «Στην υιοθεσία υπήρχε κάτι που με συγκινούσε και με τραβούσε τόσο πολύ που δεν μπορούσα να μην το κάνω. Έχω περάσει πολλά χρόνια που έλεγα ότι δεν θέλω να κάνω παιδιά, έχω περάσει εγκυμοσύνες. Μπορεί να ήταν και ο φόβος μου να μην το ξαναπεράσω, γιατί έχω ζήσει δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες. Αλλά ένιωθα ότι αυτό ήθελα να κάνω και ένιωθα και μία ευθύνη γι' αυτό. Δεν βοήθησα κανέναν, έκανα το δικό μου όνειρο. Εγώ δεν αποφάσισα να υιοθετήσω το συγκεκριμένο παιδί, ήρθαν και συναντήθηκαν οι δρόμοι μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με το αν μπορούμε να γίνουμε γονείς και ευτυχώς στις μέρες μας έχουμε πολλούς τρόπους».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μέχρι να μιλήσω δημόσια για αυτό, ο κόσμος νόμιζε ότι πηγαίνεις στην Αφρική, πληρώνεις κάποιο και γυρνάς πίσω. Εγώ λοιπόν, ήμουν αποφασισμένη να δείξω τον τρόπο, για αυτό μετά από έξι μήνες που έμενα στην Ουγκάντα, αποφάσισα να δείξω πώς είναι η ζωή εκεί. Σύνολο έμεινα 13 μήνες, αλλά μετά το πρώτο εξάμηνο άρχισα να δείχνω τη ζωή μου εκεί και το παιδί».
Όσον αφορά στον ρατσισμό που μπορεί να αντιμετωπίζει η κόρη της, η σχεδιάστρια μόδας δήλωσε: «Η Έιντα όταν ήρθε ήταν 3,5 ετών και τώρα είναι 8. Ρατσισμός υπάρχει, αλλά δεν το έχουμε βιώσει ιδιαίτερα. Θα πω ότι είμαι τυχερή ίσως λόγο αναγνωρισιμότητας. Επίσης, θεωρώ ότι επειδή μένουμε στο κέντρο και γενικά έχει πολύ ανάμεικτο κόσμο, έχει βοηθήσει και αυτό. Έχω πει στην κόρη μου να μην παίρνει προσωπικά άσχημα πράγματα που μπορεί να της λένε. Κάποιος που είναι κακός, δεν είναι κακός μόνο ως προς το παιδί μου. Κάνω ψυχοθεραπεία πάρα πολλά χρόνια και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και μέσα από εκεί κατάλαβα ότι θέλω να πάω προς την υιοθεσία».
Σε άλλο σημείο, η Χριστίνα Κοντοβά μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως μητέρα: «Είμαι μονογονεϊκή οικογένεια, είμαι 100% υπεύθυνη για το παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά έχει και κάποιες ευκολίες. Μου λείπει να ακούσω την άλλη πλευρά του νομίσματος. Για παράδειγμα όταν ήθελα να αποφασίσω σε ποιο σχολείο θα πάει η μικρή, ήθελα να ακούσω και μια άλλη άποψη. Δεν ήθελα να την πάω σε ιδιωτικό, πάει σε δημόσιο σχολείο. Ο προσωπικός χρόνος είναι λίγος, γιατί δεν μπορώ να αφήσω το παιδί κάπου. Παρόλα αυτά δεν μου λείπει τίποτα γιατί έχω βρει την ισορροπία να κάνω πράγματα και για εμένα».
Δείτε το βίντεο
