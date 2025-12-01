Χριστίνα Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της: Πολλοί δικοί μου άνθρωποι αμφισβήτησαν αν θα τα καταφέρω
Χριστίνα Κοντοβά για την υιοθεσία της κόρης της: Πολλοί δικοί μου άνθρωποι αμφισβήτησαν αν θα τα καταφέρω
Η μητρότητα με έχει αλλάξει στο πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο και τις σχέσεις με τους ανθρώπους, δήλωσε η σχεδιάστρια μόδας
Στην υιοθεσία της κόρης της από την Ουγκάντα αναφέρθηκε η Χριστίνα Κοντοβά, εξηγώντας πως όταν ανακοίνωσε την απόφασή της σε κοντινά της πρόσωπα, δέχτηκε αμφισβήτηση σχετικά με το εάν θα μπορούσε αν θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις δυσκολίες.
Η σχεδιάστρια μόδας έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη στάση του περιβάλλοντός της, όταν τους ενημέρωσε πως θα προχωρούσε στη διαδικασία υιοθεσίας: «Πολλοί δικοί μου άνθρωποι αμφισβήτησαν αν θα τα καταφέρω, αλλά δεν ήταν αρνητικοί απέναντι στην απόφασή μου».
Στη συνέχεια, η Χριστίνα Κοντοβά περιέγραψε το ταξίδι της μητρότητας, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα κοινό στοιχείο ανάμεσα σε εκείνη και στο παιδί της: «Η μητρότητα με έχει αλλάξει στο πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο και τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Η κόρη μου λέει πως έχει πάντα δίκιο και τρελαίνομαι, γιατί είναι ένα στοιχείο δικό μου. Δεν έχουμε αναμνήσεις από τότε που γεννήθηκε και πήρα την απόφαση να καταγράψω τα γεγονότα από τότε που ξεκίνησα το ταξίδι μαζί της».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Η σχεδιάστρια μόδας έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη στάση του περιβάλλοντός της, όταν τους ενημέρωσε πως θα προχωρούσε στη διαδικασία υιοθεσίας: «Πολλοί δικοί μου άνθρωποι αμφισβήτησαν αν θα τα καταφέρω, αλλά δεν ήταν αρνητικοί απέναντι στην απόφασή μου».
Στη συνέχεια, η Χριστίνα Κοντοβά περιέγραψε το ταξίδι της μητρότητας, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα κοινό στοιχείο ανάμεσα σε εκείνη και στο παιδί της: «Η μητρότητα με έχει αλλάξει στο πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο και τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Η κόρη μου λέει πως έχει πάντα δίκιο και τρελαίνομαι, γιατί είναι ένα στοιχείο δικό μου. Δεν έχουμε αναμνήσεις από τότε που γεννήθηκε και πήρα την απόφαση να καταγράψω τα γεγονότα από τότε που ξεκίνησα το ταξίδι μαζί της».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές
Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο
37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα