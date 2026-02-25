Κιμ Κάτραλ: Η πρώτη έξοδος με τον σύζυγό της μετά τον μυστικό γάμο τους

τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου,

Την πρώτη έξοδο με τον σύζυγό της,Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή στις 4 Δεκεμβρίου του 2025 στο Λονδίνο, έκανε την πρώτη του δημόσια έξοδοστην επίδειξη Conner Ives, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου.Η 69χρονη σταρ του Sex and the City και ο κατά 14 χρόνια νεότερος σύζυγός της κάθισαν στην πρώτη σειρά, ενώ φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.Η Κάτραλ επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο παλτό με floral σχέδιο και κρεμ γούνινη λεπτομέρεια στον γιακά και στα μανίκια. Κάτω από το παλτό φορούσε μαύρο σύνολο με χρυσή ζώνη. Ο σύζυγός της συνδύασε ένα μαύρο μονοχρωματικό παλτό από μαλλί με ζιβάγκο και παντελόνι.Μιλώντας στην British Vogue κατά τη διάρκεια της επίδειξης, η Κάτραλ ανέφερε ότι αυτή την περίοδο της ζωής και της καριέρας της απολαμβάνει να είναι ο εαυτός της: «Απολαμβάνω να παίζω εμένα», είπε γελώντας η ηθοποιός. «Όσο μεγαλώνω, οι χαρακτήρες έχουν περισσότερα στοιχεία μου. Και δεν νομίζω ότι αυτό οφείλεται στη νωθρότητα. Νομίζω ότι είναι πολύ ανθρώπινο».Ο μυστικός γάμος τους τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε με μόλις 12 καλεσμένους, ώστε η τελετή να επικεντρωθεί στην οικογένεια και τους φίλους τους. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2016 μέσω του BBC, διατηρεί τη σχέση του σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και η Κάτραλ είχε δηλώσει στο People το 2020 ότι η σχέση τους «είναι απλώς τόσο εύκολη»: «Νιώθω πολύ άνετα μαζί του», είπε προσθέτοντας: «Είναι δυναμικός και έχει φοβερό χιούμορ».: AP