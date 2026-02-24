Ο Γιώργος Καράβας ταξίδεψε στις Μαλδίβες: Πρώιμο καλοκαίρι, γράφει
Το μοντέλο ανάρτησε φωτογραφίες από το ταξίδι που έκανε με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους
Ένα ταξίδι στο εξωτερικό έκανε μαζί με την οικογένειά του ο Γιώργος Καράβας, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα στα social media. Συγκεκριμένα, το μοντέλο, η σύζυγός του, Ραφαέλα Ψαρρού, και τα παιδιά τους, ταξίδεψαν στις Μαλδίβες.
Μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, εκείνος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους εικόνες από τις εξωτικές παραλίες που επισκέφτηκαν, μπαίνοντας πρόωρα σε καλοκαιρινή διάθεση. «Πρώιμο καλοκαίρι», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε τις φωτογραφίες
