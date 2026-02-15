Αντώνης Λουδάρος: Το μεγαλύτερο μπούλινγκ για τα κιλά μου ήταν από τον ίδιο μου τον εαυτό
Αντώνης Λουδάρος: Το μεγαλύτερο μπούλινγκ για τα κιλά μου ήταν από τον ίδιο μου τον εαυτό
Αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και τον βρίζεις, τι κάνεις ουσιαστικά; αναρωτήθηκε ο ηθοποιός
Μπούλινγκ στον ίδιο του τον εαυτό έκανε ο Αντώνης Λουδάρος εξαιτίας των κιλών του. Ο ηθοποιός σε συνέντευξή του εξήγησε ότι το να μην αγαπάει κάποιος το σώμα του και το να μην του φέρεται, όπως θα έπρεπε, συνιστά μία μορφή αυτής της συμπεριφοράς.
Ο Αντώνης Λουδάρος τοποθετήθηκε για το αν είχε δεχτεί μπούλινγκ από την παιδική του ηλικία για το βάρος του, με εκείνον να ξεκαθαρίζει πως δεν είχε νιώσει να γίνεται αποδέκτης τέτοιων συμπεριφορών. Αντιθέτως, εκείνος φερόταν κατ' αυτόν τον τρόπο στον εαυτό του.
«Δεν το ένιωσα να εκφράζεται με αυτή την έννοια. Αλλά το μεγαλύτερο μπούλινγκ σε αυτό το κομμάτι ήταν από τον ίδιο μου τον εαυτό προς εμένα. Γιατί, αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και τον βρίζεις και το κακομεταχειρίζεσαι, τι κάνεις ουσιαστικά; Μπούλινγκ στον ίδιο σου τον εαυτό. Περνούν χρόνια για να το συνειδητοποιήσεις. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού μας είμαστε εμείς οι ίδιοι», ανέφερε στην εφημερίδα On Time.
O ηθοποιός εξήγησε ότι έχει χάσει πάνω τριάντα κιλά. Παρόλα αυτά, κατά καιρούς παρατηρεί αυξομειώσεις στο βάρος του. Όπως είπε, πρόκειται για έναν αγώνα που δεν τελειώνει. «Έχω χάσει 37 κιλά. Ξαναπαίρνω κάποια, αλλά δικά μου είναι. Η ιστορία της ζωής μου. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Είναι ένα συνεχής αγώνας», επισήμανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Αντώνης Λουδάρος τοποθετήθηκε για το αν είχε δεχτεί μπούλινγκ από την παιδική του ηλικία για το βάρος του, με εκείνον να ξεκαθαρίζει πως δεν είχε νιώσει να γίνεται αποδέκτης τέτοιων συμπεριφορών. Αντιθέτως, εκείνος φερόταν κατ' αυτόν τον τρόπο στον εαυτό του.
«Δεν το ένιωσα να εκφράζεται με αυτή την έννοια. Αλλά το μεγαλύτερο μπούλινγκ σε αυτό το κομμάτι ήταν από τον ίδιο μου τον εαυτό προς εμένα. Γιατί, αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και τον βρίζεις και το κακομεταχειρίζεσαι, τι κάνεις ουσιαστικά; Μπούλινγκ στον ίδιο σου τον εαυτό. Περνούν χρόνια για να το συνειδητοποιήσεις. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού μας είμαστε εμείς οι ίδιοι», ανέφερε στην εφημερίδα On Time.
O ηθοποιός εξήγησε ότι έχει χάσει πάνω τριάντα κιλά. Παρόλα αυτά, κατά καιρούς παρατηρεί αυξομειώσεις στο βάρος του. Όπως είπε, πρόκειται για έναν αγώνα που δεν τελειώνει. «Έχω χάσει 37 κιλά. Ξαναπαίρνω κάποια, αλλά δικά μου είναι. Η ιστορία της ζωής μου. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Είναι ένα συνεχής αγώνας», επισήμανε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα