Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ δήλωσε αθώος στο δικαστήριο για τις τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο
Ο 68χρονος ηθοποιός κατηγορείται ότι άγγιξε δύο παιδιά στα γυρίσματα σειράς
Αθώος δήλωσε ο Τίμοθι Μπάσφιλντ ενώπιον δικαστηρίου στο Νέο Μεξικό για τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.
Ο 68χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά «The West Wing», παραπέμφθηκε σε δίκη στις 6 Φεβρουαρίου, με την κατηγορία ότι άγγιξε δύο παιδιά στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady» στην Αλμπουκέρκη, μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και άνοιξης 2024.
Στις 10 Φεβρουαρίου δήλωσε αθώος, ενώ μία ημέρα αργότερα παραιτήθηκε από το δικαίωμα παρουσίας στην απαγγελία κατηγοριών και στις προδικαστικές διαδικασίες. Το αίτημά του έγινε δεκτό στις 18 Φεβρουαρίου από τον δικαστή.
Κατάλογος μαρτύρων εκδόθηκε στις 13 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει πρόσωπα από το παρελθόν του ηθοποιού, με αναφορές που εκτείνονται έως το 1991. Η νομική του ομάδα αναμένεται να παραστεί σε ακρόαση που έχει οριστεί για τις 10 Μαρτίου.
Σύμφωνα με τη μήνυση, ένα από τα φερόμενα θύματα ανέφερε σε ειδικό παιδοψυχολόγο ότι ο Μπάσφιλντ άγγιξε τα «ιδιωτικά του μέρη» στα γυρίσματα όταν ήταν επτά ετών. Το παιδί υποστήριξε ότι η κακοποίηση σημειώθηκε πέντε ή έξι φορές μεταξύ των σκηνών.
Επιπλέον, φέρεται να δήλωσε ότι ο ηθοποιός τον κακοποίησε ξανά όταν ήταν οκτώ ετών, τρεις ή τέσσερις φορές. Ο δίδυμος αδελφός του κατέθεσε στις Αρχές ότι και εκείνος δέχτηκε άγγιγμα από τον Μπάσφιλντ, χωρίς να διευκρινίσει πού, σημειώνοντας ότι δεν είχε μιλήσει επειδή δεν ήθελε να αντιμετωπίσει συνέπειες.
Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν έναν μήνα μετά τη σύλληψή του για τα φερόμενα αδικήματα. Ο Μπάσφιλντ συνελήφθη τον Ιανουάριο, έπειτα από ένταλμα σύλληψης στο Νέο Μεξικό, και παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές.
Πριν παραδοθεί, χαρακτήρισε τις κατηγορίες ψευδείς, λέγοντας: «Θα αντιμετωπίσω αυτά τα ψέματα. Είναι φρικτά. Είναι όλα ψέματα και δεν έκανα τίποτα σε εκείνα τα μικρά αγόρια και θα το παλέψω».
West Wing star Timothy Busfield pleads NOT GUILTY to four counts of sexual contact with a child https://t.co/r50rdjywq1— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 21, 2026
