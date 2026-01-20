Η Amazon αφαιρεί τον Τίμοθι Μπάσφιλντ από επερχόμενη ρομαντική κομεντί μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Η Amazon αφαιρεί τον Τίμοθι Μπάσφιλντ από επερχόμενη ρομαντική κομεντί μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Ο ηθοποιός θα αφαιρεθεί ψηφιακά από την ταινία «You Deserve Each Other», καθώς η παραγωγή έχει ολοκληρωθεί
Η Amazon MGM αποφάσισε να αφαιρέσει τον Τίμοθι Μπάσφιλντ από την επικείμενη ρομαντική κομεντί «You Deserve Each Other» μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης δύο ανηλίκων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο Μπάσφιλντ θα αφαιρεθεί από τις σκηνές της ταινίας ψηφιακά, καθώς η παραγωγή έχει ολοκληρωθεί. Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι Πεν Μπάτζλι, Μέγκαν Φάχι, Τζάστιν Λονγκ, Νατάλι Μοράλες και Άνα Γκαστέιερ, και η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραδόθηκε στις Αρχές την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, έπειτα από την έκδοση εντάλματος σύλληψης για σεξουαλική κακοποίηση δύο 11χρονων διδύμων, των οποίων οι ταυτότητες παραμένουν ανώνυμες. Ο ηθοποιός κατηγορείται για δύο περιστατικά σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και ένα για κακοποίηση παιδιού. Βρίσκεται υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα εγγύησης, ενόψει της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας που έχει οριστεί για τις 20 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, αποφασίστηκε να μην προβληθεί το επερχόμενο επεισόδιο της σειράς «Law & Order: SVU», όπου ο Μπάσφιλντ επρόκειτο να εμφανιστεί ως γκεστ σταρ. Το Variety επιβεβαίωσε ότι το NBC απέσυρε το επεισόδιο, το οποίο είχε προγραμματιστεί για προβολή στις 15 Ιανουαρίου, και στη θέση του θα μεταδοθεί το επεισόδιο που αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τις 22 Ιανουαρίου. Στο επεισόδιο που αποσύρθηκε, ο ηθοποιός υποδυόταν έναν δικαστή.
