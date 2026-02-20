Ο DJ Khaled γιορτάζει τη μεγάλη απώλεια βάρους του: Είτε κερδίζετε μαζί μας, είτε μας βλέπετε να κερδίζουμε
Ο 50χρονος παραγωγός ανάρτησε φωτογραφίες πριν και μετά και μίλησε για τη ρουτίνα που ακολουθεί
Την πρόοδο που έχει σημειώσει στην προσπάθειά του να χάσει βάρος παρουσίασε ο DJ Khaled, δημοσιεύοντας φωτογραφίες πριν και μετά και δηλώνοντας ότι συνεχίζει με στόχο ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της φυσικής του κατάστασης.
Ο 50χρονος μουσικός παραγωγός ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram εικόνες που αποτυπώνουν τη μεταμόρφωσή του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, ενώ τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένος στον στόχο του. Στη λεζάντα έγραψε: «Είτε κερδίζετε μαζί μας, είτε μας βλέπετε να κερδίζουμε. Μόλις ξεκινάω».
Μέσα από τα Instagram Stories έδωσε επίσης στους ακολούθους του μια πιο αναλυτική εικόνα της καθημερινότητάς του, αποδίδοντας την απώλεια βάρους στην αυξημένη σωματική δραστηριότητα, ιδίως στο περπάτημα και στο γκολφ.
Όπως αποκάλυψε, στόχος του είναι να διανύει τουλάχιστον 10.000 έως 15.000 βήματα ημερησίως, συχνά ξεπερνώντας αυτό το όριο.
Παράλληλα εξήγησε ότι συνήθως ξεκινά την ημέρα του με προπόνηση πριν από ένα ισορροπημένο γεύμα, ενώ ορισμένες φορές προσθέτει και δεύτερη προπόνηση αργότερα μέσα στην ημέρα. Τόνισε επίσης τη σημασία της συνέπειας και της πειθαρχίας, ενθαρρύνοντας τους θαυμαστές του να παραμένουν δραστήριοι ακόμη και με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα.
