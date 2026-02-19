Κέλλυ για Δημήτρη στο Survivor: Νόμιζα ότι είχα δεθεί μαζί του, αλλά είναι χειριστικός, δεν με σέβεται
Κέλλυ για Δημήτρη στο Survivor: Νόμιζα ότι είχα δεθεί μαζί του, αλλά είναι χειριστικός, δεν με σέβεται
Ένιωθα ασφάλεια, ανέφερε για τον συμπαίκτη της στο νέο επεισόδιο
Η άποψη της Κέλλυς για τον Δημήτρη έχει αλλάξει λόγω του τρόπου που της φέρεται. Η παίκτρια των «Αθηναίων» στο νέο επεισόδιο του Survivor εξήγησε πως παρότι είχε αρχικά δεθεί μαζί του, πλέον θεωρεί ότι είναι ένας χειριστικός άνθρωπος που δεν δείχνει σεβασμό προς το πρόσωπό της, με τον τρόπο που απευθύνεται σε εκείνη.
«Σήμερα με τη σκέψη ότι μπορεί να είναι και η τελευταία μου βραδιά θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Στην αρχή νόμιζα ότι είχα δεθεί με έναν άνθρωπο. Συγκεκριμένα, ένιωθα ασφάλεια με τον Δημήτρη. Με είχε βοηθήσει στην πρώτη μου μονομαχία, κάναμε παρέα, ήμασταν φίλοι», είπε στην κάμερα του νέου επεισοδίου του ριάλιτι επιβίωσης, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο Δημήτρης λειτουργεί με χειριστικό τρόπο, κάτι το οποίο κατάλαβε με τον καιρό: «Επειδή είναι ένας χειριστικός άνθρωπος, μου πήρε λίγο χρόνο για να καταλάβω ότι δεν με σέβεται εν τέλει. Και αυτό γινόταν off camera όλες αυτές τις μέρες. Θα πω συγκεκριμένα ότι στις τρεις εβδομάδες άρχισα να νιώθω μία τοξικότητα. Έχουν περάσει άλλες τρεις που το έχω συνειδητοποιήσει, αλλά δεν έχω πάρει θέση. Του έχω μιλήσει off camera και του έχω πει ότι ''Δεν μου αρέσει ο τρόπος σου και ότι μου μιλάς άσχημα''. Μίλαγα μπροστά και στα παιδιά. ''Δεν με σέβεσαι, δεν μιλάς έτσι στα άλλα κορίτσια. Με υποτιμάς''. Οι απαντήσεις του δεν είναι όπως τον βλέπετε on camera».
«Σήμερα με τη σκέψη ότι μπορεί να είναι και η τελευταία μου βραδιά θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Στην αρχή νόμιζα ότι είχα δεθεί με έναν άνθρωπο. Συγκεκριμένα, ένιωθα ασφάλεια με τον Δημήτρη. Με είχε βοηθήσει στην πρώτη μου μονομαχία, κάναμε παρέα, ήμασταν φίλοι», είπε στην κάμερα του νέου επεισοδίου του ριάλιτι επιβίωσης, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα