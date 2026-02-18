Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ως «σκοτεινός» πάστορας στην τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ως «σκοτεινός» πάστορας στην τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας The Gates με τον ηθοποιό, που πέθανε στα 48 του από καρκίνο, στον πρωταγωνιστικό ρόλο
Στον ρόλο ενός «σκοτεινού» πάστορα εμφανίζεται για τελευταία φορά στη μεγάλη οθόνη ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ. Ο ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή στα 48 του χρόνια από καρκίνο του παχέος εντέρου πρωταγωνιστεί στην ταινίας The Gates, με τη Lionsgate να δίνει στη δημοσιότητα το τρέιλερ την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου.
Στο φιλμ συμμετέχουν επίσης οι Μέισον Γκούντινγκ, Άλτζι Σμιθ και Κιθ Πάουερς ως φοιτητές που γίνονται μάρτυρες μιας δολοφονίας από τον πάστορα που υποδύεται ο Βαν Ντερ Μπικ, όταν άθελά τους εισέρχονται με το αυτοκίνητό τους σε μια εχθρική, περιφραγμένη γειτονιά κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου.
Δείτε το τρέιλερ
Οι Ντέρεκ, Κέβιν και Τάιον βρίσκονται σε ένα «road trip που εξελίσσεται σε εφιάλτη, καθώς οι τρεις νεαροί άνδρες επιλέγουν έναν απερίσκεπτο συντομότερο δρόμο μέσα από μια απομονωμένη, περιφραγμένη κοινότητα, όπου παγιδεύονται πίσω από τα τείχη αφού γίνονται μάρτυρες μιας δολοφονίας», όπως αναφέρει η σύνοψη.
«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, βρίσκονται να κατηγορούνται, να καταδιώκονται και να διχάζονται από τα διαφορετικά τους πιστεύω, ενώ ο δράστης (Βαν Ντερ Μπικ) αναδεικνύεται ως ο πανούργος πατριάρχης που κρατά ολόκληρη την κοινότητα υπό την επιρροή του», επισημαίνεται.
Η ταινία The Gates θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Μαρτίου.
Στο φιλμ συμμετέχουν επίσης οι Μέισον Γκούντινγκ, Άλτζι Σμιθ και Κιθ Πάουερς ως φοιτητές που γίνονται μάρτυρες μιας δολοφονίας από τον πάστορα που υποδύεται ο Βαν Ντερ Μπικ, όταν άθελά τους εισέρχονται με το αυτοκίνητό τους σε μια εχθρική, περιφραγμένη γειτονιά κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου.
Δείτε το τρέιλερ
Οι Ντέρεκ, Κέβιν και Τάιον βρίσκονται σε ένα «road trip που εξελίσσεται σε εφιάλτη, καθώς οι τρεις νεαροί άνδρες επιλέγουν έναν απερίσκεπτο συντομότερο δρόμο μέσα από μια απομονωμένη, περιφραγμένη κοινότητα, όπου παγιδεύονται πίσω από τα τείχη αφού γίνονται μάρτυρες μιας δολοφονίας», όπως αναφέρει η σύνοψη.
«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, βρίσκονται να κατηγορούνται, να καταδιώκονται και να διχάζονται από τα διαφορετικά τους πιστεύω, ενώ ο δράστης (Βαν Ντερ Μπικ) αναδεικνύεται ως ο πανούργος πατριάρχης που κρατά ολόκληρη την κοινότητα υπό την επιρροή του», επισημαίνεται.
Η ταινία The Gates θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Μαρτίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα