Το λαμπερό «Opera Masquerade» πάρτι του Γιώργου Ντάβλα με άρωμα θεατρικής πολυτέλειας

Αποκριάτικη βραδιά υψηλής αισθητικής στα βόρεια προάστια

Ο Γιώργος Ντάβλας διοργάνωσε το βράδυ της Τσικνοπέμπτης ένα ξεχωριστό αποκριάτικο πάρτι  με κεντρικό θέμα «Opera Masquerade». Από την πρώτη στιγμή, οι καλεσμένοι βρέθηκαν σε ένα σκηνικό γεμάτο θεατρική πολυτέλεια και μυστήριο, όπου η μαγεία της μάσκας συνάντησε τη μεγαλοπρέπεια της όπερας, κάνοντας τη βραδιά το απόλυτο talk of the town.

Οι ευφάνταστες μεταμφιέσεις των καλεσμένων ταίριαξαν απόλυτα με το concept, ενισχύοντας την αυθεντική αποκριάτικη μαγεία της βραδιάς.

Στο λαμπερό «Opera Masquerade» πάρτι, ο Γιώργος Ντάβλας εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγό του ντυμένος… βασιλιάς, εντυπωσιάζοντας τους καλεσμένους με τη μεγαλοπρεπή εμφάνισή του. Πολλοί από τους συμμετέχοντες επέλεξαν επίσης εντυπωσιακές φορεσιές εποχής, δημιουργώντας ένα σκηνικό βγαλμένο από ιστορική όπερα, όπου η φαντασία και η θεατρική πολυτέλεια ενώθηκαν αρμονικά, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια αληθινά μαγευτική εμπειρία.

Ο Ανδρέας Παναγιώτου με την σύζυγό του Αλεξάνδρα ποζάρει με τον Γιώργο Ντάβλα

Τίνα Μεσσαροπούλου, Ιωάννα Μπεκίρη

Ο Ανέστης και η Ειρήνη Νικολέλη μεταμφιεσμένοι σε Ντόναλντ Τραμπ και Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η σχεδιάστρια μόδας Denise Eleftheriou με τον σύζυγό της Παντελή Σγαρδέλη

Ο σχεδιαστής Μιχάλης Μανιάτης ανάμεσα στην Φανή Λεβέντη, την Σοφία Παθέκα, την Αγγελική Αγγελλίδη και την Αλεξάνδρα Παναγιώτου

Ειρήνη Καλλιγέρου, Πένυ Γεωργακοπούλου, Έλενα Κελεσίδη, Βίκυ Κροκίδα, Αναστασία Σουσάνη

Αναστασία Ζαννή, Νίκος Χαραλαμπόπουλος

Σάντυ Παπαναστασίου, Δανάη Μπήτρου

Ρένα Φλεβαράκη, Μαρία Βατοπούλου

Η Δέσποινα Μοιραράκη με την Ρούλα Ταχταρίδου


Γιάννης Σαχίνης, Αναστασία Ζαννή, Νίκος Καρλάφτης


Μιχάλης Μανιάτης, Αγγελική Αγγελίδη

Ο Άλεξ Σταυρίδης με την Άννα Μαρία Ρογδάκη και την κόρη της Ντόρα αλλά και την Δέσποινα Μοιραράκη

Άρης Μυλωνάς, Γιάννης Γκιμουρτζίνας, Βίκυ Χατζηβασιλείου, Βίκυ Μαρκάτου

Γιάννης Κεντ, Πάνος Φραγκάκης, Στέλλα Μουγκαλιάν
