Το λαμπερό «Opera Masquerade» πάρτι του Γιώργου Ντάβλα με άρωμα θεατρικής πολυτέλειας
Αποκριάτικη βραδιά υψηλής αισθητικής στα βόρεια προάστια
Ο Γιώργος Ντάβλας διοργάνωσε το βράδυ της Τσικνοπέμπτης ένα ξεχωριστό αποκριάτικο πάρτι με κεντρικό θέμα «Opera Masquerade». Από την πρώτη στιγμή, οι καλεσμένοι βρέθηκαν σε ένα σκηνικό γεμάτο θεατρική πολυτέλεια και μυστήριο, όπου η μαγεία της μάσκας συνάντησε τη μεγαλοπρέπεια της όπερας, κάνοντας τη βραδιά το απόλυτο talk of the town.
Οι ευφάνταστες μεταμφιέσεις των καλεσμένων ταίριαξαν απόλυτα με το concept, ενισχύοντας την αυθεντική αποκριάτικη μαγεία της βραδιάς.
Στο λαμπερό «Opera Masquerade» πάρτι, ο Γιώργος Ντάβλας εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγό του ντυμένος… βασιλιάς, εντυπωσιάζοντας τους καλεσμένους με τη μεγαλοπρεπή εμφάνισή του. Πολλοί από τους συμμετέχοντες επέλεξαν επίσης εντυπωσιακές φορεσιές εποχής, δημιουργώντας ένα σκηνικό βγαλμένο από ιστορική όπερα, όπου η φαντασία και η θεατρική πολυτέλεια ενώθηκαν αρμονικά, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια αληθινά μαγευτική εμπειρία.
