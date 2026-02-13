Διονύσης Θεοδόσης: Το άδοξο τέλος του τραγουδιστή που στράφηκε στον Θεό - Ο καρκίνος και οι συνεργασίες με μεγάλα ονόματα

Ο ίδιος έχει περιγράψει μια εμπειρία που θεωρούσε καθοριστική: ένα βράδυ, φεύγοντας από το κέντρο όπου εργαζόταν, έτρεχε με τη μηχανή του και ένιωθε ότι ήθελε να κάνει κάτι κακό. Γύρω στις τρεις το πρωί άκουσε μέσα του μια δυνατή φωνή να του λέει «Διονύση που πας;». Τη συνέδεσε με τον γέροντα Διονύσιο, τον πνευματικό του. Ταράχτηκε, σταμάτησε και γύρισε σπίτι. Το επόμενο πρωί ο γέροντας τον κάλεσε, λέγοντάς του πως είχε ανησυχήσει γι’ αυτόν και είχε ξυπνήσει να προσευχηθεί. Όταν ο τραγουδιστής τον ρώτησε τι ώρα, η απάντηση ήταν: τρεις το πρωί.Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 διαγνώστηκε με καρκίνο του οισοφάγου, ωστόσο κράτησε την ασθένεια μακριά από τη δημοσιότητα και τη μοιράστηκε μόνο με ελάχιστους φίλους, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Νταλάρας. Ταξίδευε διακριτικά στο Λονδίνο για θεραπείες, δίνοντας μια διετή μάχη με την ασθένεια.Λίγους μήνες πριν από το τέλος, ο Διονύσης Θεοδόσης χειροτονήθηκε μοναχός με το όνομα Διονύσιος. Η απόφαση αυτή σφράγισε μια πορεία εσωτερικής αναζήτησης που είχε ξεκινήσει από τα παιδικά του χρόνια, δίπλα στη γιαγιά του. Στις 19 Οκτωβρίου του 1993, τρία χρόνια μετά τη διάγνωσή του, ο Διονύσης Θεοδόσης πέθανε στο Λονδίνο σε ηλικία 35 ετών και τάφηκε στο Άγιο Όρος.