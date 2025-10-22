Στράτος Τζώρτζογλου για την κατάθλιψη: Ήθελα να πεθάνω, κοίταζα από τον όροφο, αλλά δεν είχα το κουράγιο
Σκεφτόμουν «αν δεν πεθάνω και μείνω ανάπηρος, θα τους βάλω όλους σε πρόβλημα», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός
Την περίοδο που ήρθε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη, μετά τον θάνατο της μητέρας του, θυμήθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου. Έχοντας εγκαταλείψει τη φροντίδα του εαυτού και την καριέρα του, είχε σκεφτεί ακόμα και να βάλει τέλος στη ζωή του. Και μόνο η σκέψη όμως να αυτοκτονήσει, τόνισε ο ηθοποιός, ήταν αμαρτία.
«Δεν δεχόμουν ότι η μάνα μου έχει πεθάνει, δεν ήθελα να δουλέψω, ούτε να φάω, ούτε να κάνω μπάνιο. Έλεγα “τελείωσε η καριέρα μου, δεν είμαι καλός πατέρας, όλα χάλια”», εξομολογήθηκε αρχικά στη διαδικτυακή εκπομπή «LEGIT», αναφερόμενος στο πώς βίωσε την απώλεια της μητέρας του.
Όπως είπε στη συνέχεια ο Στράτος Τζώρτζογλου, του πέρασε από το μυαλό η σκέψη να τερματίσει τη ζωή του, όμως δεν έβρισκε το κουράγιο να το πράξει. «Ήθελα να μείνω μόνος μου να πεθάνω Δεν είχα το κουράγιο. Κοίταζα τον όροφο και σκεφτόμουν, αν δεν πεθάνω και μείνω ανάπηρος, θα τους βάλω όλους σε πρόβλημα. Ήταν βλακεία μου, μεγάλη αμαρτία να σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Ευτυχώς, ήταν η Σοφία και η μαμά της στο σπίτι. Πιθανόν να δείλιαζα», τόνισε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 35:20
Μην μπορώντας να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις είχε ζητήσει από την πρώην σύζυγό του και σεναριογράφο, Μαρία Γεωργιάδου, να τον απομακρύνει από το σίριαλ στο οποίο πρωταγωνιστούσε εκείνη την περίοδο. «Ούτε στο σούπερ μάρκετ δεν πήγαινα. Παρακάλεσα την πρώην γυναίκα μου να μου κόψει το ρόλο στη σειρά για να μην πηγαίνω στα γυρίσματα. Πήγαινα να παίξω και δεν μπορούσα να πω καλήμερα. Όχι σαν ρόλος, ούτε σαν Στράτος. Δεν με αναγνώριζε ο σκηνοθέτης. Κάποιοι άρχισαν να γελάνε», πρόσθεσε.
