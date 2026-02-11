Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής της
Η τραγουδίστρια φέρεται πως έκανε συμφωνία 200 εκατομμυρίων δολαρίων για τον μουσικό της κατάλογο
Τα δικαιώματα της μουσικής της φέρεται να πούλησε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.
Σύμφωνα με το BBC, η τραγουδίστρια πούλησε τα δικαιώματα ολόκληρου του μουσικού της καταλόγου στον ανεξάρτητο μουσικό εκδοτικό οίκο Primary Wave στις 30 Δεκεμβρίου, έναντι περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων, με τους ακριβείς όρους της συμφωνίας να μην έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.
Η Primary Wave και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, επίσης, δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος, με τους εκπροσώπους της τραγουδίστριας να αρνούνται να κάνουν σχετικές δηλώσεις.
Η τραγουδίστρια, που έχει στο ενεργητικό της επιτυχίες όπως τα «Baby One More Time», «Oops I Did It Again», «Toxic» και «Gimme More», είχε δηλώσει τον Ιανουάριο του 2024 ότι «δεν θα επιστρέψει ποτέ στη μουσική βιομηχανία». Το τελευταίο της τραγούδι ήταν το ντουέτο με τον Έλτον Τζον το 2022.
Η Σπίαρς παραμένει μία από τις πιο εμπορικές γυναίκες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ο μουσικός της κατάλογος περιλαμβάνει εννέα άλμπουμ από το ντεμπούτο της το 1999.
Britney Spears sells her iconic music catalog in ‘landmark’ 9-figure deal https://t.co/3HrYZzKYiD pic.twitter.com/B4dmRj92uK— Page Six (@PageSix) February 11, 2026
