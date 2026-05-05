Τουλάχιστον 4 νεκροί από ρωσική επίθεση στην κεντρική Ουκρανία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Ρωσία Επίθεση Πόλεμος Ουκρανία Ντνίπρο

Πρόκειται για κυνικά, παράλογα τρομοκρατικά χτυπήματα που στερούνται οποιασδήποτε στρατιωτικής λογικής, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σε αυτό το στάδιο, υπάρχουν τέσσερις νεκροί», είπε ο Ζελένσκι, διευκρινίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη αργά το βράδυ της Τρίτης.

Είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας άλλα πολύνεκρα πλήγματα στη Ζαπορίζια, την Πολτάβα και το Κραματόρσκ.


«Πρόκειται για κυνικά, παράλογα τρομοκρατικά χτυπήματα που στερούνται οποιασδήποτε στρατιωτικής λογικής» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Telegram. «Τα ρωσικά πλήγματα στις πόλεις και τα χωριά μας δεν σταματούν ούτε για μία ημέρα».

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε ότι οι νεκροί στο Ντνίπρο είναι τρεις και οι τραυματίες εννέα, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Χάνζα ανέφερε επίσης ότι μια επιχείρηση στην πόλη έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

