Σφοδρή επίθεση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην οικογένειά της: Τους φοβάμαι, είμαι απίστευτα τυχερή που είμαι ακόμη ζωντανή

Μπρίτνεϊ Σπίαρς



Το 2008, ο πατέρας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Τζέιμι Σπίαρς, ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής της τραγουδίστριας μέσω μιας δικαστικής κηδεμονίας που θεσπίστηκε έπειτα από σοβαρή κρίση της ψυχικής της υγείας. Για 13 χρόνια, ο Τζέιμι Σπίαρς είχε την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για τα οικονομικά, την καριέρα, τις ιατρικές επιλογές και την καθημερινότητά της, με την ίδια τη Σπίαρς να δηλώνει αργότερα ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ελέγξει τα χρήματά της, να επιλέξει ελεύθερα συνεργάτες ή ακόμη και να αποφασίσει για ζητήματα του σώματός της. Η κηδεμονία, η οποία απέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω περιοδειών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατήγγειλε δημόσια το 2021 ότι υπέστη εξαναγκασμό, ψυχολογική πίεση και απομόνωση, χωρίς να της επιτρέπεται να απομακρυνθεί από το καθεστώς αυτό παρά τη συνεχιζόμενη εργασία της. Οι αποκαλύψεις της οδήγησαν στο κίνημα #FreeBritney, σε δικαστικές εξελίξεις και τελικά στην απομάκρυνση του Τζέιμι Σπίαρς από τον ρόλο του κηδεμόνα και στη λήξη της κηδεμονίας τον Νοέμβριο του 2021.



