Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Σφοδρή επίθεση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην οικογένειά της: Τους φοβάμαι, είμαι απίστευτα τυχερή που είμαι ακόμη ζωντανή
Σφοδρή επίθεση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στην οικογένειά της: Τους φοβάμαι, είμαι απίστευτα τυχερή που είμαι ακόμη ζωντανή
Τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη της 13ετούς δικαστικής κηδεμονίας της, εξαπολύει νέα επίθεση, μιλώντας για φόβο, απομόνωση και ευγνωμοσύνη που παραμένει ζωντανή
Με μία αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επανέρχεται στο ζήτημα της οικογενειακής της σχέσης και της περιόδου της δικαστικής κηδεμονίας, δηλώνοντας ότι φοβάται την οικογένειά της και ότι αισθάνεται «τυχερή που είναι ζωντανή», τέσσερα χρόνια μετά την απελευθέρωσή της από το καθεστώς που βρισκόταν υπό τον έλεγχο του πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς.
Η 44χρονη ποπ σταρ επιτίθεται εκ νέου στην οικογένειά της, τονίζοντας ότι τα μέλη της «δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη» για όσα συνέβησαν στο παρελθόν. Όπως αναφέρει, αισθάνεται πως απομονώθηκε και αποκλείστηκε συναισθηματικά από ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τη στηρίζουν.
«Είμαι απίστευτα τυχερή που είμαι ακόμη ζωντανή με τον τρόπο που με μεταχειρίστηκε η οικογένειά μου κάποτε και τώρα φοβάμαι αυτούς», έγραψε χαρακτηριστικά. Σε άλλο σημείο προσθέτει: «Δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για όσα έκαναν», συμπληρώνοντας ότι «μπορούμε να συγχωρούμε ως άνθρωποι, αλλά δεν ξεχνάς ποτέ».
Η Σπίαρς ξεκινά την ανάρτησή της μιλώντας γενικότερα για την ανθρώπινη ανάγκη σύνδεσης: «Ως άνθρωποι, το μόνο που πραγματικά θέλουμε είναι να νιώθουμε συνδεδεμένοι μεταξύ μας και να μη νιώθουμε ποτέ μόνοι… για όσους μέσα στην οικογένειά σας είπαν ότι για να σας βοηθήσουν πρέπει να σας απομονώσουν και να σας κάνουν να νιώθετε απίστευτα αποκλεισμένοι… έκαναν λάθος».
Δείτε την ανάρτηση
Συνεχίζοντας, τονίζει τη σημασία της επαφής: «Η λαχτάρα και η ανάγκη για επαφή είναι πάντα καθοριστικές!!!», ενώ αναφέρεται και στη θρησκευτική διάσταση των σκέψεών της, γράφοντας: «Είναι περίεργος ο τρόπος που ο Θεός λειτουργεί με μυστηριώδεις τρόπους. Φίλοι μου, τι νομίζετε ότι μας λέει σήμερα; Γιατί, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ό,τι κι αν λέει, εκείνοι δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για όσα έκαναν».
Στο ίδιο μήνυμα, η τραγουδίστρια μοιράζεται πιο καθημερινές στιγμές, αναφέροντας ότι βρήκε παρηγοριά στο φαγητό και στην παρέα του γείτονά της. «Έφτιαξα σήμερα cheesecake και πρέπει να πω ότι είναι αρκετά καταπληκτικό… ο γείτονάς μου μου έκανε παρέα με γάλα!!!», σημειώνει.
Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια συμβολική εικόνα, που απεικονίζει το χέρι ενός νεογέννητου να κρατιέται από ένα ενήλικο χέρι. Στο τέλος, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξηγεί και τον λόγο που δεν έχει δημοσιεύσει πρόσφατα βίντεο με τον χαρακτηριστικό της χορό: «ΥΓ. Δεν έχω χορέψει εδώ και έναν μήνα γιατί έσπασα το δάχτυλο του ποδιού μου δύο φορές!».
Η δικαστική κηδεμονία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς
Το 2008, ο πατέρας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Τζέιμι Σπίαρς, ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής της τραγουδίστριας μέσω μιας δικαστικής κηδεμονίας που θεσπίστηκε έπειτα από σοβαρή κρίση της ψυχικής της υγείας. Για 13 χρόνια, ο Τζέιμι Σπίαρς είχε την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για τα οικονομικά, την καριέρα, τις ιατρικές επιλογές και την καθημερινότητά της, με την ίδια τη Σπίαρς να δηλώνει αργότερα ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ελέγξει τα χρήματά της, να επιλέξει ελεύθερα συνεργάτες ή ακόμη και να αποφασίσει για ζητήματα του σώματός της. Η κηδεμονία, η οποία απέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω περιοδειών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατήγγειλε δημόσια το 2021 ότι υπέστη εξαναγκασμό, ψυχολογική πίεση και απομόνωση, χωρίς να της επιτρέπεται να απομακρυνθεί από το καθεστώς αυτό παρά τη συνεχιζόμενη εργασία της. Οι αποκαλύψεις της οδήγησαν στο κίνημα #FreeBritney, σε δικαστικές εξελίξεις και τελικά στην απομάκρυνση του Τζέιμι Σπίαρς από τον ρόλο του κηδεμόνα και στη λήξη της κηδεμονίας τον Νοέμβριο του 2021.
Η 44χρονη ποπ σταρ επιτίθεται εκ νέου στην οικογένειά της, τονίζοντας ότι τα μέλη της «δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη» για όσα συνέβησαν στο παρελθόν. Όπως αναφέρει, αισθάνεται πως απομονώθηκε και αποκλείστηκε συναισθηματικά από ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να τη στηρίζουν.
«Είμαι απίστευτα τυχερή που είμαι ακόμη ζωντανή με τον τρόπο που με μεταχειρίστηκε η οικογένειά μου κάποτε και τώρα φοβάμαι αυτούς», έγραψε χαρακτηριστικά. Σε άλλο σημείο προσθέτει: «Δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για όσα έκαναν», συμπληρώνοντας ότι «μπορούμε να συγχωρούμε ως άνθρωποι, αλλά δεν ξεχνάς ποτέ».
Η Σπίαρς ξεκινά την ανάρτησή της μιλώντας γενικότερα για την ανθρώπινη ανάγκη σύνδεσης: «Ως άνθρωποι, το μόνο που πραγματικά θέλουμε είναι να νιώθουμε συνδεδεμένοι μεταξύ μας και να μη νιώθουμε ποτέ μόνοι… για όσους μέσα στην οικογένειά σας είπαν ότι για να σας βοηθήσουν πρέπει να σας απομονώσουν και να σας κάνουν να νιώθετε απίστευτα αποκλεισμένοι… έκαναν λάθος».
Δείτε την ανάρτηση
Συνεχίζοντας, τονίζει τη σημασία της επαφής: «Η λαχτάρα και η ανάγκη για επαφή είναι πάντα καθοριστικές!!!», ενώ αναφέρεται και στη θρησκευτική διάσταση των σκέψεών της, γράφοντας: «Είναι περίεργος ο τρόπος που ο Θεός λειτουργεί με μυστηριώδεις τρόπους. Φίλοι μου, τι νομίζετε ότι μας λέει σήμερα; Γιατί, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ό,τι κι αν λέει, εκείνοι δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για όσα έκαναν».
Στο ίδιο μήνυμα, η τραγουδίστρια μοιράζεται πιο καθημερινές στιγμές, αναφέροντας ότι βρήκε παρηγοριά στο φαγητό και στην παρέα του γείτονά της. «Έφτιαξα σήμερα cheesecake και πρέπει να πω ότι είναι αρκετά καταπληκτικό… ο γείτονάς μου μου έκανε παρέα με γάλα!!!», σημειώνει.
Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια συμβολική εικόνα, που απεικονίζει το χέρι ενός νεογέννητου να κρατιέται από ένα ενήλικο χέρι. Στο τέλος, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξηγεί και τον λόγο που δεν έχει δημοσιεύσει πρόσφατα βίντεο με τον χαρακτηριστικό της χορό: «ΥΓ. Δεν έχω χορέψει εδώ και έναν μήνα γιατί έσπασα το δάχτυλο του ποδιού μου δύο φορές!».
Η δικαστική κηδεμονία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς
Το 2008, ο πατέρας της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Τζέιμι Σπίαρς, ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής της τραγουδίστριας μέσω μιας δικαστικής κηδεμονίας που θεσπίστηκε έπειτα από σοβαρή κρίση της ψυχικής της υγείας. Για 13 χρόνια, ο Τζέιμι Σπίαρς είχε την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για τα οικονομικά, την καριέρα, τις ιατρικές επιλογές και την καθημερινότητά της, με την ίδια τη Σπίαρς να δηλώνει αργότερα ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ελέγξει τα χρήματά της, να επιλέξει ελεύθερα συνεργάτες ή ακόμη και να αποφασίσει για ζητήματα του σώματός της. Η κηδεμονία, η οποία απέφερε σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω περιοδειών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατήγγειλε δημόσια το 2021 ότι υπέστη εξαναγκασμό, ψυχολογική πίεση και απομόνωση, χωρίς να της επιτρέπεται να απομακρυνθεί από το καθεστώς αυτό παρά τη συνεχιζόμενη εργασία της. Οι αποκαλύψεις της οδήγησαν στο κίνημα #FreeBritney, σε δικαστικές εξελίξεις και τελικά στην απομάκρυνση του Τζέιμι Σπίαρς από τον ρόλο του κηδεμόνα και στη λήξη της κηδεμονίας τον Νοέμβριο του 2021.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα