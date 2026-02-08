Χριστίνα Μπόμπα για την περίοδο μετά τη γέννηση των διδύμων κοριτσιών της: Το πρώτο δίμηνο ήμουν λες και με είχε πατήσει τρένο
Δεν επικοινωνούσα με το περιβάλλον, σχολίασε η Instagrammer
Την έντονη εξάντληση που αισθανόταν το πρώτο διάστημα μετά τη γέννηση των διδύμων κοριτσιών της περιέγραψε η Χριστίνα Μπόμπα.
Η Instagrammer ήταν καλεσμένη το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Μαμά-δες» και μεταξύ άλλων μίλησε για το διάστημα μετά τον τοκετό, αλλά και την καθημερινότητά με τις κόρες της και τον Σάκη Τανιμανίδη.
Η Χριστίνα Μπόμπα στάθηκε στη σωματική - ψυχική κούραση που ένιωσε αμέσως μετά τη γέννηση των διδύμων κοριτσιών της, εξηγώντας πως για μεγάλο διάστημα είχαν αποκλειστική προτεραιότητα οι ανάγκες των μωρών και η διαδικασία του θηλασμού. Όπως είπε: «Το πρώτο δίμηνο ήμουν λες και με είχε πατήσει τρένο. Μιλούσαν δίπλα μου και εγώ σκεφτόμουν πόσο θήλασε η κάθε κόρη μου. Δηλαδή δεν επικοινωνούσα με το περιβάλλον. Γέννησα στο μαιευτήριο και ενώ μετά από λίγες ημέρες έπρεπε να φύγω, εγώ έλεγα στο Σάκη, σε παρακαλώ πες τους να μείνουμε λίγο ακόμα. Ένιωσα ανασφάλεια».
Στη συνέχεια, μίλησε για το πώς, περνώντας οι πρώτες εβδομάδες, άρχισε να βρίσκει σταδιακά ρυθμό και να απολαμβάνει περισσότερο τον θηλασμό, χωρίς να κρύβει ότι το γεγονός πως είχε δύο μωρά, έκανε τα πάντα πιο απαιτητικά, ενώ στάθηκε και στην ουσιαστική στήριξη που είχε από τον Σάκη Τανιμανίδη: «Μετά τους πρώτους δύο μήνες άρχισα να απολαμβάνω τον θηλασμό, αλλά πάντα για μένα ήταν μια πρόκληση γιατί ήταν δύο τα παιδιά. Μπορεί να ήθελαν να θηλάσουν ταυτόχρονα. Έπρεπε να επιλέξω ποιο θα περιμένει κλαίγοντας. Ο Σάκης ήταν πάντα δίπλα μου. Και κυρίως με στήριζε. Το μυαλό τρώει τρελά κολλήματα όταν πρωτογεννάς».
Τέλος, η Instagrammer αναφέρθηκε στη σχέση της με την εικόνα του σώματός της μετά την εγκυμοσύνη και τη γέννα, λέγοντας πως, παρότι αναγνωρίζει ότι δεν έχει επανέλθει πλήρως σωματικά, νιώθει πιο δυνατή ψυχολογικά και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση: «Σωματικά, ακόμα δεν έχω επανέλθει. Είμαι λίγα παραπάνω κιλά, το στήθος μου δεν είναι στη θέση που ήταν, το σώμα μου δεν είναι όσο σφιχτό ήταν, αλλά είμαι πολύ καλύτερα από την άποψη αυτοπεποίθησης. Εμένα λοιπόν γύρισε ένας διακόπτης που έσβησε όλες τις ανασφάλειες. Και το ότι το σώμα μου δεν είναι το ίδιο, με κάνει χαρούμενη. Εννοείται ότι κάνω πάντα αυτά που κάνω, γυμνάζομαι, τρώω σωστά, κάνοντας και τις ατασθαλίες μου και όλα. Αλλά σωματικά έχει φύγει το μαστίγιο που είχα παλιότερα».
