Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τελετή έναρξης με αστέρες, ιταλική φαντασία, μόδα και πολιτισμό
Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο/Κορτίνα 2026 που θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε τέσσερις χώρους, συνθέτοντας την...ενοποίηση των διασκορπισμένων Αγώνων, στοχεύει να είναι πιο ενωτική από αυτή του Παρισιού 2024, γιορτάζοντας την «αρμονία».
Αύριο (Παρασκευή 6/2) το βράδυ, από το στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου μέχρι τα αλπικά χωριά Κορτίνα ντ'Αμπέτσο, Πρεντάτσο και Λιβίνιο, τα οποία φιλοξενούν αθλήματα της διοργάνωσης, ο στόχος θα είναι να τεθούν στην άκρη οι αντιπαραθέσεις και οι αντιπαραθέσεις.
Οι αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν χθες (4/2) το βράδυ με κέρλινγκ και ακολουθήθηκαν σήμερα (5/2) από γυναικείο χόκεϊ επί πάγου, θα δώσουν τη θέση τους στην παραδοσιακή παρέλαση των αθλητών, η οποία θα εκτείνεται σε τέσσερις χώρους για να γλιτώσουν ατελείωτα ταξίδια.
Ηδη σήμερα (5/2) η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace πραγματοποίησε διαμαρτυρία μπροστά από τον καθεδρικό ναό του Μιλάνου, την ημέρα που η Ολυμπιακή Φλόγα έφθασε στην πόλη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
