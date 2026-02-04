Χάρης Ρώμας για το «Καφέ της Χαράς»: Ήταν μία τομή για την τηλεόραση, έκανε 45% στην πρώτη μέρα προβολής
Χάρης Ρώμας για το «Καφέ της Χαράς»: Ήταν μία τομή για την τηλεόραση, έκανε 45% στην πρώτη μέρα προβολής

Έφτασε μέχρι 55%, τόνισε ο ηθοποιός και σεναριογράφος

Το αποτύπωμα που άφησε στην ελληνική τηλεόραση το «Καφέ της Χαράς» ανέδειξε ο Χάρης Ρώμας.

Ο σεναριογράφος και πρωταγωνιστής της σειράς έκανε λόγο για «τομή» και στάθηκε στα ποσοστά τηλεθέασης που είχε σημειώσει την πρώτη φορά που προβλήθηκε το σίριαλ. Την παραπάνω τοποθέτηση την έκανε, μιλώντας για το χωριό Καρυά στο οποίο είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα.

Ο Χάρης Ρώμας εξήγησε αρχικά στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, πώς επέλεξαν το χωριό Καρυά ως το τηλεοπτικό Κολοκοτρωνίτσι. «Ψάχναμε να βρούμε παραδοσιακά χωριά που να να έχουν και το “χρίσμα” ή τον χαρακτηρισμό παραδοσιακού οικισμού, ούτως ώστε να μοιάζει κάτι παλιό και καλαίσθητο. Μέσα στα 10 χωριά που οι άνθρωποι μας είχαν επισκεφθεί και επιλέξει, για να μπορέσουμε να κάνουμε την τελική επιλογή, υπήρχε και η Καρυά. Πήγα σ’ αυτά τα χωριά, μαζί με την Άννα Χατζησοφιά και στον σκηνοθέτη, που πραγματικά μαγευτήκαμε μ’ αυτό το χωριό», ανέφερε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο τόπος που επιλέχθηκε έδωσε χρώμα, λάμψη και τύχη στη σειρά. Τότε ήταν που τόνισε πως το «Καφέ της Χαράς» έφερε τομή στην ελληνική μυθοπλασία. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Για τα γυρίσματα πηγαίναμε εκεί όσο μπορούσαμε πιο συχνά, κάναμε τις μεγάλες σκηνές στην πλατεία και βέβαια κλέψαμε σε διάφορους πιο κοντινούς προορισμούς τα εσωτερικά. Πράγματι, όμως, έδωσε όλο το χρώμα και όλη τη λάμψη αυτό το χωριό. Αν θέλεις και την τύχη, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία που, θυμίζω, έκανε 45% στην πρώτη του μέρα προβολής και έφτασε μέχρι 55%. Ήταν μια πολύ μεγάλη τομή για την τηλεόραση».
