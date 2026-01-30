H Σίντνεϊ Σουίνι ξεκαθαρίζει: Δεν ανήκω στον χώρο της πολιτικής και δεν είμαι εδώ για να μιλάω γι' αυτά τα θέματα
Η τοποθέτησή της έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η διαφήμιση της American Eagle, με την ηθοποιό και την εταιρεία να κατηγορούνται για προώθηση «ναζιστικής προπαγάνδας»
Τη στάση της απέναντι στην πολιτική ξεκαθάρισε η Σίντνεϊ Σουίνι, δηλώνοντας ότι δεν ανήκει στον συγκεκριμένο χώρο και ότι δεν σκοπεύει να εκφράζει δημόσια απόψεις για πολιτικά ζητήματα, παρά τις πιέσεις που δέχεται.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Cosmopolitan και αρχικά ξεκαθάρισε πως η εμπλοκή με την πολιτική δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ στα σχέδιά της: «Δεν ανήκω στον χώρο της πολιτικής. Δεν είμαι εδώ για να μιλάω για πολιτική. Δεν είναι ένας τομέας στον οποίο έχω ποτέ φανταστεί να εμπλακώ. Δεν είναι αυτός ο λόγος που έγινα αυτό που είμαι».
Παράλληλα, η Σουίνι εξήγησε ότι το ενδιαφέρον της περιορίζεται αποκλειστικά στην τέχνη της. «Έγινα ηθοποιός γιατί μου αρέσει να αφηγούμαι ιστορίες», είπε, τονίζοντας τις αξίες της: «Δεν πιστεύω στο μίσος σε καμία μορφή. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να έχουμε σεβασμό και κατανόηση μεταξύ μας».
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η άρνησή της να εμπλακεί με την πολιτική την έχει καταστήσει πιο ευάλωτη σε επιθέσεις. «Πάντα ήμουν εδώ για να κάνω τέχνη, οπότε αυτή δεν είναι μια συζήτηση στην οποία θέλω να βρίσκομαι στο προσκήνιο», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Και νομίζω ότι εξαιτίας αυτού, κάποιοι θέλουν να το πάνε ακόμη πιο μακριά και να με χρησιμοποιήσουν ως πιόνι τους. Αλλά κάποιος άλλος μου αποδίδει κάτι και εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω».
Μιλώντας στο Cosmopolitan, η Σουίνι αναφέρθηκε στο πώς αισθάνεται όταν της αποδίδονται πεποιθήσεις που δεν της ανήκουν: «Σίγουρα δεν είναι εύκολο να λένε οι άλλοι τι πιστεύεις ή τι σκέφτεσαι, ειδικά όταν αυτό δεν ευθυγραμμίζεται με εσένα. Ήταν περίεργο να πρέπει να το διαχειριστώ και να το αφομοιώσω, γιατί δεν είμαι εγώ. Τίποτα από αυτά δεν είμαι εγώ» σχολίασε.
Η τοποθέτησή της έρχεται καθώς συνεχίζει να διαχειρίζεται τις αντιδράσεις που προκάλεσε πέρυσι η διαφημιστική καμπάνια της American Eagle, η οποία δέχτηκε σφοδρή κριτική, καθώς η ηθοποιός και η εταιρεία κατηγορήθηκαν για την προώθηση «ναζιστικής προπαγάνδας» και «ρατσιστικών υπονοουμένων». Η καμπάνια φέρει τον τίτλο «Sydney Sweeney Has Great Genes/Jeans», δηλαδή «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει ωραία γονίδια/τζιν». Το λογοπαίγνιο μεταξύ των λέξεων «genes» (γονίδια) και «jeans» (τζιν) αποτέλεσε τον πυρήνα της ιδέας, όμως αυτή η προσέγγιση προκάλεσε αντιδράσεις.
Σε ένα από τα διαφημιστικά βίντεο, η ηθοποιός εμφανίζεται φορώντας αποκλειστικά τζιν και να περπατά προς μια τεράστια αφίσα με τη φωτογραφία της, όπου σβήνει τη λέξη «genes» με λευκή μπογιά και την αντικαθιστά με τη λέξη «jeans». Σε άλλο σποτ, η Σουίνι κουμπώνει το τζιν της ενώ ακούγεται voiceover που εξηγεί, πώς τα γονίδια καθορίζουν χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, της προσωπικότητας και των ματιών.
Sydney Sweeney says that she's "not here to speak" on politics:— Variety (@Variety) January 30, 2026
“I’m in the arts. I’m not here to speak on politics. That’s not an area I’ve ever even imagined getting into. It’s not why I became who I am. I became an actor because I like to tell stories. I don’t believe in hate… pic.twitter.com/Kut7S5LCTB
