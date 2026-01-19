Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε με αποκαλυπτικά εσώρουχα για την καμπάνια της Ριάνα
Πριν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της γενιάς της, η Σίντνεϊ Σουίνι είχε ήδη αρχίσει να χτίζει σταθερά τη δημόσια εικόνα της, όχι μόνο μέσα από την υποκριτική αλλά και μέσω επιλεγμένων εμφανίσεων στον χώρο της μόδας. Σε εκείνη τη φάση της καριέρας της, είχε ποζάρει με αποκαλυπτικά εσώρουχα για το Savage X Fenty, τη σειρά εσωρούχων που ανήκει στη Ριάνα.
Η συνεργασία είχε ενταχθεί στην ανοιξιάτικη καμπάνια του Savage X Fenty τον Μάρτιο του 2020 και είχε ανακοινωθεί δημόσια μέσα από τα social media, με τη Σουίνι να παρουσιάζεται ως Savage X Ambassador. Το φωτογραφικό υλικό της περιόδου τη δείχνει σε αισθητική που χαρακτήριζε συνολικά το brand: έντονη θηλυκότητα, καθαρές γραμμές, δαντέλα και μια εικόνα αυτοπεποίθησης που απομακρυνόταν από τα στερεότυπα της «κλασικής» διαφήμισης εσωρούχων.
Εκείνη την εποχή, η Σίντνεϊ Σουίνι δεν ήταν ακόμη πολύ διάσημη. Είχε, ήδη όμως αποκτήσει ισχυρή αναγνωρισιμότητα χάρη στη συμμετοχή της στη σειρά Euphoria, η οποία την είχε καθιερώσει ως ένα από τα πιο υποσχόμενα νέα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης.
