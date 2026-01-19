Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε με αποκαλυπτικά εσώρουχα για την καμπάνια της Ριάνα
GALA
Σίντνεϊ Σουίνι Εσώρουχα

Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε με αποκαλυπτικά εσώρουχα για την καμπάνια της Ριάνα

Δείτε τις φωτογραφίες

Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε με αποκαλυπτικά εσώρουχα για την καμπάνια της Ριάνα
62 ΣΧΟΛΙΑ
Πριν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της γενιάς της, η Σίντνεϊ Σουίνι είχε ήδη αρχίσει να χτίζει σταθερά τη δημόσια εικόνα της, όχι μόνο μέσα από την υποκριτική αλλά και μέσω επιλεγμένων εμφανίσεων στον χώρο της μόδας. Σε εκείνη τη φάση της καριέρας της, είχε ποζάρει με αποκαλυπτικά εσώρουχα για το Savage X Fenty, τη σειρά εσωρούχων που ανήκει στη Ριάνα.

Η συνεργασία είχε ενταχθεί στην ανοιξιάτικη καμπάνια του Savage X Fenty τον Μάρτιο του 2020 και είχε ανακοινωθεί δημόσια μέσα από τα social media, με τη Σουίνι να παρουσιάζεται ως Savage X Ambassador. Το φωτογραφικό υλικό της περιόδου τη δείχνει σε αισθητική που χαρακτήριζε συνολικά το brand: έντονη θηλυκότητα, καθαρές γραμμές, δαντέλα και μια εικόνα αυτοπεποίθησης που απομακρυνόταν από τα στερεότυπα της «κλασικής» διαφήμισης εσωρούχων.

Δείτε τις φωτογραφίες

Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε με αποκαλυπτικά εσώρουχα για την καμπάνια της Ριάνα
Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε με αποκαλυπτικά εσώρουχα για την καμπάνια της Ριάνα
Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε με αποκαλυπτικά εσώρουχα για την καμπάνια της Ριάνα
Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε με αποκαλυπτικά εσώρουχα για την καμπάνια της Ριάνα
Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε με αποκαλυπτικά εσώρουχα για την καμπάνια της Ριάνα
Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε με αποκαλυπτικά εσώρουχα για την καμπάνια της Ριάνα
Όταν η Σίντνεϊ Σουίνι πόζαρε με αποκαλυπτικά εσώρουχα για την καμπάνια της Ριάνα

Εκείνη την εποχή, η Σίντνεϊ Σουίνι δεν ήταν ακόμη πολύ διάσημη. Είχε, ήδη όμως αποκτήσει ισχυρή αναγνωρισιμότητα χάρη στη συμμετοχή της στη σειρά Euphoria, η οποία την είχε καθιερώσει ως ένα από τα πιο υποσχόμενα νέα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης.
62 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης