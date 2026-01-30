Σοφία Παυλίδου για τον σύντροφό της: Έχω βάλει έναν άνθρωπο στη ζωή μου, με τον οποίο έχουμε τις ίδιες ποιότητες και αξίες
Σοφία Παυλίδου για τον σύντροφό της: Έχω βάλει έναν άνθρωπο στη ζωή μου, με τον οποίο έχουμε τις ίδιες ποιότητες και αξίες
Φρόντισα να ευθυγραμμιστούμε από το σημείο που ήμουν, να μην αλλάξω κάτι, σχολίασε η ηθοποιός για τον σύντροφό της
Τα στοιχεία που ξεχώρισε στον σύντροφό της περιέγραψε η Σοφία Παυλίδου, τονίζοντας πως έχουν τις ίδιες ποιότητες και αξίες.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, και μεταξύ άλλων εξήγησε πως αποφάσισε να προχωρήσει σε μία νέα σχέση, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς να κάνει προσωπικές υποχωρήσεις.
Πιο αναλυτικά, η Σοφία Παυλίδου είπε: «Στην παρούσα φάση έχω βάλει έναν άνθρωπο στη ζωή μου αλλά, τον έχω βάλει, όπως είμαι εγώ πια σήμερα. Δεν έκανα πισωγυρίσματα. Να είμαι δηλαδή ένας άνθρωπος ψυχαναγκαστικός και όλα αυτά τα στερεότυπα που είχα από τη μητέρα μου, όταν μπήκα σε έναν γάμο, να τρέχω για όλα και να μην κοιτάω τις δικές μου ανάγκες. Έχω βάλει έναν άνθρωπο, με τον οποίο φρόντισα να έχει τις ίδιες ποιότητες με εμένα, τις ίδιες αξίες και να ευθυγραμμιστούμε από το σημείο που ήμουν, να μην αλλάξω κάτι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε πως συνεχίζει να διατηρεί τη μοναχικότητά της, αφιερώνοντας χρόνο στον εαυτό της και στην προσωπική και επαγγελματική της εξέλιξη. «Ψυχαναγκαστικά δεν κάνω τίποτα. Μου αρέσει η μοναχικότητά μου, η εξέλιξή μου δεν παραβιάστηκε, αλλά ήξερα πολύ καλά ποια είμαι εγώ και τι θέλω. Εξελίσσομαι ακόμα και ως ηθοποιός και ως άνθρωπος. Δεν σταματάς να αλλάζεις».
«Είμαι ευτυχισμένη και ερωτευμένη»
Σε δηλώσεις που έκανε η Σοφία Παυλίδου για την προσωπική της ζωή, αποκάλυψε στις 5 Δεκεμβρίου, μέσω της εκπομπής «Breakfast@Star», ότι βρίσκεται σε σχέση και ότι αισθάνεται ευτυχισμένη και ερωτευμένη. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους, μετά το διαζύγιό της από τον Χρήστο Φερεντίνο, επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, εξηγώντας πως αρχικά χρειάστηκε χρόνο για να βρει ξανά τις ισορροπίες της. Παράλληλα, σημείωσε ότι από το 2016, οπότε και χώρισε με τον παρουσιαστή, είχε προχωρήσει σε σχέσεις, χωρίς όμως να νιώθει έτοιμη να τις δημοσιοποιήσει.
Αναφερόμενη στον σύντροφό της, είπε: «Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις. Δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη. Είμαι ευτυχισμένη, ερωτευμένη. Είμαι χαρούμενη για τα παιδιά μου για τα σκυλιά μου. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον άλλο άνθρωπο, εξαρτάται από εμένα, το έχουν καταλάβει τα παιδιά και θέλουν να με βλέπουν καλά».
