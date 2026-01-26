Σοφία Παυλίδου για τον σύντροφό της: Βρήκα τον άνθρωπο αυτόν δέκα χρόνια μετά το διαζύγιο, τώρα ήμουν έτοιμη
Σοφία Παυλίδου για τον σύντροφό της: Βρήκα τον άνθρωπο αυτόν δέκα χρόνια μετά το διαζύγιο, τώρα ήμουν έτοιμη
Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της
Για την προσωπική της ζωή και τη σχέση στην οποία βρίσκεται μίλησε η Σοφία Παυλίδου, εξηγώντας πως πέρασαν δέκα χρόνια από το διαζύγιό της μέχρι να βρεθεί ένας νέος σύντροφος στο πλευρό της, καθώς αυτή η ανάγκη δεν της είχε δημιουργηθεί νωρίτερα.
Η ηθοποιός ανέφερε στην εκπομπή Happy Day το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου πως τώρα αισθάνθηκε έτοιμη για να μπει σε μία νέα σχέση, αλλά θεωρεί πως εάν το είχε νιώσει νωρίτερα, θα μπορούσε να έχει ήδη συμβεί.
Η Σοφία Παυλίδου, συγκεκριμένα, είπε: «Δύσκολο δεν είναι τίποτα, αν θέλεις να σου συμβεί. Γιατί τώρα εγώ βρήκα τον άνθρωπο αυτόν μετά από δέκα χρόνια. Θα έλεγε κανείς "πω πω, πολύ δύσκολο της ήταν". Αλλά εγώ τώρα ήμουν έτοιμη και τώρα ήταν η ανάγκη μου να βρεθώ σε μία σχέση. Δεν πιστεύω ότι αν το ήθελα νωρίτερα δεν θα μπορούσα να το καταφέρω. Απλά εμένα η ανάγκη μου να δεσμευτώ μου γεννήθηκε τώρα».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός έκανε την αποκάλυψη για τη σχέση της σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου του 2025. «Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις. Δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη. Είμαι ευτυχισμένη, ερωτευμένη. Είμαι χαρούμενη για τα παιδιά μου για τα σκυλιά μου. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον άλλο άνθρωπο, εξαρτάται από εμένα, το έχουν καταλάβει τα παιδιά και θέλουν να με βλέπουν καλά», είχε δηλώσει.
