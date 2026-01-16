Eurovision: Ανακοινώθηκε η πρώτη περιοδεία στην ιστορία του θεσμού
Η περιοδεία θα περιλαμβάνει δέκα ευρωπαϊκές πόλεις και θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου

Ιωάννα Μαρίνου
Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε την πρώτη περιοδεία στην ιστορία της Eurovision, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού τραγουδιού.

Η περιοδεία, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θα φέρει στη σκηνή «εμβληματικούς καλλιτέχνες του θεσμού μαζί με τους διαγωνιζόμενους του 2026». Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της EBU, η πρωτοβουλία περιγράφεται ως «ένας εορτασμός της κληρονομιάς του διαγωνισμού, της παγκόσμιας κοινότητας των θαυμαστών του και επτά δεκαετιών αξέχαστης μουσικής. Οι συμμετέχοντες θα ερμηνεύσουν τα δικά τους τραγούδια από τον διαγωνισμό, καθώς και διασκευές αγαπημένων κομματιών από την 70χρονη ιστορία του θεσμού».

Η περιοδεία θα περιλαμβάνει δέκα ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο και το Παρίσι, και θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου. Η εκκίνηση θα γίνει μετά τον μεγάλο τελικό στη Βιέννη στις 16 Μαΐου.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε μια περίοδο προκλήσεων για τον θεσμό, που αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες αποχωρήσεις λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Πέντε χώρες έχουν αποσύρει τη συμμετοχή τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα, μειώνοντας τον αριθμό των διαγωνιζόμενων σε 35 – το χαμηλότερο επίπεδο συμμετοχής από το 2004.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

