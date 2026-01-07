Μιχάλης Μητρούσης για τον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο που είχε: Τον συγχωρώ γιατί είμαι ζωντανός
Μιχάλης Μητρούσης για τον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο που είχε: Τον συγχωρώ γιατί είμαι ζωντανός
Δεν με νοιάζει τώρα η συγγνώμη του, δεν με ενδιαφέρει, δήλωσε ο ηθοποιός
Στο τροχαίο που είχε πριν από έναν χρόνο και ειδικότερα στον οδηγό που το προκάλεσε, αναφέρθηκε ο Μιχάλης Μητρούσης, τονίζοντας ότι τον συγχωρεί, εφόσον δεν ήταν μοιραία η παράσυρσή του.
Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@Star» την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, αναφερόμενος στο σοβαρό ατύχημα που είχε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τη μηχανή του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Όπως τόνισε, από την πρώτη στιγμή έχει ακολουθήσει τη νομική οδό.
Αρχικά, ο Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε ότι μετά από ένα τέτοιο περιστατικό ο φόβος παραμένει, ωστόσο στάθηκε στο πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία της συντρόφου του, που τον στήριξε σε όλη τη διαδικασία και τον βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Όπως είπε: «Μετά το ατύχημα πάντα υπάρχει ο φόβος αλλά, εξαιτίας της γυναίκας μου που ήταν κοντά μου, το πέρασα όλο αυτό πολύ καλά γιατί είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Σημαντικό πράγμα και αυτό με βοήθησε να ξεπεράσω πολλά πράγματα. Δηλαδή στις δυσκολίες θέλεις βοήθεια, δεν θέλεις βοήθεια στα εύκολα και στα χαρούμενα».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει καμία προσωπική σχέση με τον άνθρωπο που ενεπλάκη στο ατύχημα, επισημαίνοντας πως η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο τον Μάρτιο, ενώ εξέφρασε το παράπονό του για τη στάση του οδηγού τη στιγμή της σύγκρουσης: «Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τον άνθρωπο από το ατύχημα. Θα γίνει το δικαστήριο τον Μάρτιο και θα δούμε τι θα γίνει. Έχω όμως το παράπονο, γιατί είδε μπροστά του μια μηχανή, έπεσε πάνω της και την πήρε παραμάζωμα. Αυτό είναι πολύ κακό, έπρεπε να σταματήσει. Βλέπει μπροστά του μια μηχανή, δεν είναι μύγα. Άμα δω εγώ μια μηχανή θα σταματήσω, δεν θα γκαζώσω».
Δείτε το βίντεο
Τέλος, ο Μιχάλης Μητρούσης ανέφερε πως σε αυτή τη φάση δεν τον απασχολεί μια συγγνώμη, λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει, παρότι ξεκαθαρίζει πως συγχωρεί τον οδηγό, με μοναδικό γνώμονα το ότι ο ίδιος είναι ζωντανός: «Δεν με νοιάζει τώρα η συγγνώμη του δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, τον συγχωρώ και τελείωσε αλλά τον συγχωρώ γιατί είμαι ζωντανός»
Ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@Star» την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, αναφερόμενος στο σοβαρό ατύχημα που είχε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τη μηχανή του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Όπως τόνισε, από την πρώτη στιγμή έχει ακολουθήσει τη νομική οδό.
Αρχικά, ο Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε ότι μετά από ένα τέτοιο περιστατικό ο φόβος παραμένει, ωστόσο στάθηκε στο πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία της συντρόφου του, που τον στήριξε σε όλη τη διαδικασία και τον βοήθησε να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Όπως είπε: «Μετά το ατύχημα πάντα υπάρχει ο φόβος αλλά, εξαιτίας της γυναίκας μου που ήταν κοντά μου, το πέρασα όλο αυτό πολύ καλά γιατί είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Σημαντικό πράγμα και αυτό με βοήθησε να ξεπεράσω πολλά πράγματα. Δηλαδή στις δυσκολίες θέλεις βοήθεια, δεν θέλεις βοήθεια στα εύκολα και στα χαρούμενα».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει καμία προσωπική σχέση με τον άνθρωπο που ενεπλάκη στο ατύχημα, επισημαίνοντας πως η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο τον Μάρτιο, ενώ εξέφρασε το παράπονό του για τη στάση του οδηγού τη στιγμή της σύγκρουσης: «Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τον άνθρωπο από το ατύχημα. Θα γίνει το δικαστήριο τον Μάρτιο και θα δούμε τι θα γίνει. Έχω όμως το παράπονο, γιατί είδε μπροστά του μια μηχανή, έπεσε πάνω της και την πήρε παραμάζωμα. Αυτό είναι πολύ κακό, έπρεπε να σταματήσει. Βλέπει μπροστά του μια μηχανή, δεν είναι μύγα. Άμα δω εγώ μια μηχανή θα σταματήσω, δεν θα γκαζώσω».
Δείτε το βίντεο
Τέλος, ο Μιχάλης Μητρούσης ανέφερε πως σε αυτή τη φάση δεν τον απασχολεί μια συγγνώμη, λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει, παρότι ξεκαθαρίζει πως συγχωρεί τον οδηγό, με μοναδικό γνώμονα το ότι ο ίδιος είναι ζωντανός: «Δεν με νοιάζει τώρα η συγγνώμη του δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, τον συγχωρώ και τελείωσε αλλά τον συγχωρώ γιατί είμαι ζωντανός»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα