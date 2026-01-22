Ελ Φάνινγκ για την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ: Σημαίνει τα πάντα για μένα, δεν μπορώ να πάρω ανάσα
Η 27χρονη ηθοποιός είναι υποψήφια στην κατηγορία Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Sentimental Value
Τα συναισθήματά της για την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ μοιράστηκε η Ελ Φάνινγκ, δηλώνοντας πως σημαίνει τα πάντα για εκείνη και ότι ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτό που συνέβη. Η ηθοποιός είναι υποψήφια για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Sentimental Value.
Αφού ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα 98α Βραβεία της Ακαδημίας την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και η Φάνινγκ έμαθε ότι βρίσκεται ανάμεσα στις υποψήφιες για Όσκαρ ηθοποιούς, ανάρτησε ένα στιγμιότυπο από κλήση FaceTime, καταγράφοντας την αντίδρασή της στα ευχάριστα νέα. Στη φωτογραφία, η Φάνινγκ φαίνεται να κλαίει καθώς μιλά με τον σκηνοθέτη του Sentimental Value, Γιοακίμ Τρίερ, και τη σύζυγό του, Χέλε Μπέντικσεν Τρίερ.
Δείτε την ανάρτησή της
«Είναι αληθινό/ Μήπως ονειρεύομαι; Δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Είμαι σε απόλυτο σοκ», έγραψε η 27χρονη ηθοποιός στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία. «Τι τιμή να είναι η πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ για μια ταινία που αναγνωρίζει τη δύναμη του κινηματογράφου και της οικογένειας! Η μαμά μου, η γιαγιά μου, η αδελφή μου και η θεία μου ήταν εδώ μαζί μου σήμερα το πρωί για να ουρλιάξουμε, να αγκαλιαστούμε και να κλάψουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το να βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο υπέροχες γυναίκες σε αυτή την κατηγορία είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Χάρηκα εξίσου πολύ που είδα όλη την οικογένεια του Sentimental Value να αναγνωρίζεται», πρόσθεσε.
Το Sentimental Value, στο οποίο πρωταγωνιστούν επίσης οι πρωτοεμφανιζόμενοι στις υποψηφιότητες για Όσκαρ Ρενάτε Ράινσβε, Στέλαν Σκάρσγκαρντ και Ίνγκα Ίμπσντότερ Λίλεας, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που αναγκάζεται να επανασυνδεθεί με τον αποξενωμένο πατέρα της, έναν διάσημο σκηνοθέτη, όταν εκείνος επιστρέφει απροσδόκητα στη ζωή της μετά τον θάνατο της μητέρας της. Η ταινία συγκέντρωσε συνολικά επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Καλύτερη Ταινία.
