Κατερίνα Βρανά για παρουσίαση ελληνικού τελικού της Eurovision: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου έκανε την πρόταση, ήταν σημαντικό ότι είμαι ανάπηρη

Έχει μεγάλη σημασία που κάνει η ΕΡΤ το πρώτο βήμα, γιατί θεωρώ ότι και που είμαι ανάπηρη μπορώ να κάνω πράγματα που μπορούν και όλοι οι άλλοι, είπε η stand-up comedian