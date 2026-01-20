Κατερίνα Βρανά για παρουσίαση ελληνικού τελικού της Eurovision: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου έκανε την πρόταση, ήταν σημαντικό ότι είμαι ανάπηρη
Κατερίνα Βρανά για παρουσίαση ελληνικού τελικού της Eurovision: Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου έκανε την πρόταση, ήταν σημαντικό ότι είμαι ανάπηρη
Έχει μεγάλη σημασία που κάνει η ΕΡΤ το πρώτο βήμα, γιατί θεωρώ ότι και που είμαι ανάπηρη μπορώ να κάνω πράγματα που μπορούν και όλοι οι άλλοι, είπε η stand-up comedian
Για την παρουσίαση των ελληνικών ημιτελικών και του ελληνικού τελικού της Eurovision μίλησε η Κατερίνα Βρανά, επισημαίνοντας πως ο Γιώργος Καπουτζίδης της έκανε την πρόταση και πως έπαιξε μεγάλο ρόλο η αναπηρία της.
Η stand-up comedian έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό που το κρατικό κανάλι έκανε αυτό το βήμα, δείχνοντας πως μπορεί να κάνει ό,τι και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι και παράλληλα εξήγησε ποια θα είναι η δομή που θα ακολουθήσουν στα τρία σόου μαζί με τους συμπαρουσιαστές της, που είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μπέττυ Μαγγίρα.
Η Κατερίνα Βρανά αρχικά είπε: «Μου έστειλε μήνυμα ο Γιώργος Καπουτζίδης, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε "θέλεις μήπως να...". Και η απάντησή μου ήταν "εννοείται, μην το σκέφτεσαι καν". Δεν ξέρω αν ήταν αποκλειστικά ιδέα του Γιώργου Καπουτζίδη να είμαι εκεί, δεν ρώτησα να πω την αλήθεια. Δεν έχω ιδέα. Πιστεύω ότι το όνομά μου ήταν ανάμεσα σε άλλα ονόματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι είμαι ανάπηρη. Έχει μεγάλη σημασία που το κάνει η ΕΡΤ το πρώτο βήμα. Οπότε εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι και που είμαι ανάπηρη μπορώ να κάνω πράγματα που μπορούν και όλοι οι άλλοι».
Στη συνέχεια, η stand-up comedian ανέφερε για την προετοιμασία των ημιτελικών και του τελικού που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026: «Μιλάμε τώρα για το πότε θα γίνουν πρόβες γιατί όλοι έχουμε πολλές δουλειές και τρεξίματα. Έχουμε μία ιδέα ότι μάλλον θα είναι στον έναν ημιτελικό ο ένας και οι άλλοι δύο στο green room. Έτσι θα πάει. Στον άλλο ημιτελικό άλλος και οι άλλοι δύο στο green room, και τελικό άλλος και οι άλλοι δύο στο green room. Μάλλον έτσι θα το πάμε, θα δούμε».
