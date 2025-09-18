Μέλπω Ζαρόκωστα: «Θέλουμε όσο ζήσει να μην υποφέρει, τελευταία είναι ληθαργική», είπε ο γιος της
Μέλπω Ζαρόκωστα: «Θέλουμε όσο ζήσει να μην υποφέρει, τελευταία είναι ληθαργική», είπε ο γιος της
Δεν μας ενδιαφέρει να επεκτείνουμε μια ζωή ενός ανθρώπου, που όσο περνάει ο καιρός θα διασωληνώνεται, πρόσθεσε
Στο νοσοκομείο παραμένει η 92χρονη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα, μετά τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας της λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τη χολή της. Ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, μίλησε για την κατάσταση της μητέρας του, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες και τονίζοντας ότι προτεραιότητα της οικογένειας είναι να μην υποφέρει.
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», ο γιος της ξεκαθάρισε τους λόγους πίσω από την επέμβαση που έκανε η Μέλπω Ζαρόκωστα, ενώ σημείωσε πως η ηθοποιός χρειάστηκε πολλές φορές να νοσηλευτεί. «Δεν είναι χειρουργείο, είναι ενδοσκοπική επέμβαση, η οποία σύμφωνα με την πλειοψηφία των γιατρών θα ανακουφίσει τα προβλήματα που είχε όλο το καλοκαίρι με τη χολή, η οποία πυροδοτούσε κάποιες παγκρεατίτιδες και δυστυχώς χρειάστηκε πολλές φορές να νοσηλευτεί», δήλωσε αρχικά ο Αλέξανδρος Παγουλάτος.
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος πρόσθεσε πως η επέμβαση έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό νωρίτερα, όμως καθυστέρησε. «Αυτή την επέμβαση που κάνει τώρα, θα έπρεπε κανονικά να την είχε κάνει από το καλοκαίρι και θα είχε γλιτώσει κάποια ταλαιπωρία», εξήγησε.
Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε για την καθημερινότητα της ηθοποιού: «Τον τελευταίο καιρό είναι αρκετά ληθαργική, δεν είναι τόσο ζωηρή όσο ήταν στο γηροκομείο. Πλέον είναι ένας κουρασμένος οργανισμός, δηλαδή δεν κινείται εδώ και καιρό. Το μέλημά μας είναι να μην υποφέρει η γυναίκα. Δεν μας ενδιαφέρει να επεκτείνουμε μια ζωή ενός ανθρώπου, που όσο περνάει ο καιρός θα διασωληνώνεται. Θέλουμε όσο ζήσει, να μην υποφέρει».
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», ο γιος της ξεκαθάρισε τους λόγους πίσω από την επέμβαση που έκανε η Μέλπω Ζαρόκωστα, ενώ σημείωσε πως η ηθοποιός χρειάστηκε πολλές φορές να νοσηλευτεί. «Δεν είναι χειρουργείο, είναι ενδοσκοπική επέμβαση, η οποία σύμφωνα με την πλειοψηφία των γιατρών θα ανακουφίσει τα προβλήματα που είχε όλο το καλοκαίρι με τη χολή, η οποία πυροδοτούσε κάποιες παγκρεατίτιδες και δυστυχώς χρειάστηκε πολλές φορές να νοσηλευτεί», δήλωσε αρχικά ο Αλέξανδρος Παγουλάτος.
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος πρόσθεσε πως η επέμβαση έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό νωρίτερα, όμως καθυστέρησε. «Αυτή την επέμβαση που κάνει τώρα, θα έπρεπε κανονικά να την είχε κάνει από το καλοκαίρι και θα είχε γλιτώσει κάποια ταλαιπωρία», εξήγησε.
Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε για την καθημερινότητα της ηθοποιού: «Τον τελευταίο καιρό είναι αρκετά ληθαργική, δεν είναι τόσο ζωηρή όσο ήταν στο γηροκομείο. Πλέον είναι ένας κουρασμένος οργανισμός, δηλαδή δεν κινείται εδώ και καιρό. Το μέλημά μας είναι να μην υποφέρει η γυναίκα. Δεν μας ενδιαφέρει να επεκτείνουμε μια ζωή ενός ανθρώπου, που όσο περνάει ο καιρός θα διασωληνώνεται. Θέλουμε όσο ζήσει, να μην υποφέρει».
Ειδήσεις σήμερα:
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα