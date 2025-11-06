Η Μέλπω Ζαρόκωστα επέστρεψε στο γηροκομείο μετά την περιπέτεια με την υγεία της - «Επανήλθε, δεν υποφέρει» λέει ο γιος της
Η Μέλπω Ζαρόκωστα επέστρεψε στο γηροκομείο μετά την περιπέτεια με την υγεία της - «Επανήλθε, δεν υποφέρει» λέει ο γιος της
Η 92χρονη ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη χολή
Θετικά είναι τα νέα για την ηθοποιό Μέλπω Ζαρόκωστα, η οποία επέστρεψε στο γηροκομείο μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του οποίου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη χολή.
Ο γιος της 92χρονης ηθοποιού, Αλέξανδρος Παγουλάτος, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για την κατάσταση της μητέρας του, σημειώνοντας ότι επανήλθε φυσιολογικά μετά τα προβλήματα στο γαστρεντερικό της σύστημα. «Μετά την περιπέτεια την καλοκαιρινή και τα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα και κυρίως στην χολή, επανήλθε φυσιολογικά. Είναι κουρασμένη η γυναίκα, από όλα αυτά σε αυτή την ηλικία. Όμως σιτίζεται κανονικά», ανέφερε και πρόσθεσε: «Επέστρεψε στο γηροκομείο και είναι καλά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην κινητικότητά της, είναι χαμογελαστή και δεν νιώθει πόνους. Ωστόσο, έχει σημειωθεί φθορά στο νευρικό της σύστημα όπως λέει, ενώ έχει κι ένα επίπεδο άνοιας.
«Είναι μεγάλη σε ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις, δεν κινείται εύκολα, θέλει την φροντίδα της. Ανακτά την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα. Χαμογελάει, αλλά ξεκουράζεται, δεν υποφέρει, έχει φθορά στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει και μια φθορά σε όλα τα όργανα. Το καλό είναι ότι είναι πίσω στο γηροκομείο, που είναι ένας χώρος ευχάριστος για εκείνη. Είμαστε αρκετά χαρούμενοι γιατί ταλαιπωρηθήκαμε λίγο το καλοκαίρι και εμείς, αλλά και εκείνη», είπε κλείνοντας.
Ο γιος της 92χρονης ηθοποιού, Αλέξανδρος Παγουλάτος, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για την κατάσταση της μητέρας του, σημειώνοντας ότι επανήλθε φυσιολογικά μετά τα προβλήματα στο γαστρεντερικό της σύστημα. «Μετά την περιπέτεια την καλοκαιρινή και τα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα και κυρίως στην χολή, επανήλθε φυσιολογικά. Είναι κουρασμένη η γυναίκα, από όλα αυτά σε αυτή την ηλικία. Όμως σιτίζεται κανονικά», ανέφερε και πρόσθεσε: «Επέστρεψε στο γηροκομείο και είναι καλά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην κινητικότητά της, είναι χαμογελαστή και δεν νιώθει πόνους. Ωστόσο, έχει σημειωθεί φθορά στο νευρικό της σύστημα όπως λέει, ενώ έχει κι ένα επίπεδο άνοιας.
«Είναι μεγάλη σε ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις, δεν κινείται εύκολα, θέλει την φροντίδα της. Ανακτά την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα. Χαμογελάει, αλλά ξεκουράζεται, δεν υποφέρει, έχει φθορά στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει και μια φθορά σε όλα τα όργανα. Το καλό είναι ότι είναι πίσω στο γηροκομείο, που είναι ένας χώρος ευχάριστος για εκείνη. Είμαστε αρκετά χαρούμενοι γιατί ταλαιπωρηθήκαμε λίγο το καλοκαίρι και εμείς, αλλά και εκείνη», είπε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Βίντεο-ντοκουμέντο: Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ στα Βορίζια
«Περπάτα να... γρασάρουμε το τραμ το τελευταίο»: 21 χρόνια περιπέτειες, εσχάτως ενοχλεί και τους περίοικους των περιοχών απ' όπου περνάει
Champions League: Ιστορική νίκη για την Πάφο, Mπριζ-Μπαρτσελόνα 3-3 στη ματσάρα της βραδιάς, περίπατοι για Σίτι, Γαλατά - Δείτε τα 26 γκολ
Βίντεο-ντοκουμέντο: Ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ στα Βορίζια
«Περπάτα να... γρασάρουμε το τραμ το τελευταίο»: 21 χρόνια περιπέτειες, εσχάτως ενοχλεί και τους περίοικους των περιοχών απ' όπου περνάει
Champions League: Ιστορική νίκη για την Πάφο, Mπριζ-Μπαρτσελόνα 3-3 στη ματσάρα της βραδιάς, περίπατοι για Σίτι, Γαλατά - Δείτε τα 26 γκολ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα