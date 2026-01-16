Μαρία Σολωμού για την ατάκα της με τους ανύπαντρους 50άρηδες: Έχω χίλια τα εκατό δίκιο σε αυτό που είπα
Μαρία Σολωμού για την ατάκα της με τους ανύπαντρους 50άρηδες: Έχω χίλια τα εκατό δίκιο σε αυτό που είπα
Η ηθοποιός είχε υποστηρίξει ότι «όσοι 50άρηδες είναι μόνοι και δεν έχουν παντρευτεί, κάτι δεν πάει καλά» και επανήλθε για να στηρίξει μια ακόμη φορά τον ισχυρισμό της που είχε προκαλέσει αντιδράσεις
Σε παλαιότερο σχόλιο που είχε κάνει για τους 50άρηδες αναφέρθηκε η Μαρία Σολωμού, επιμένοντας στην άποψή της, πως όσοι άντρες αυτής της ηλικίας είναι μόνοι και δεν έχουν παντρευτεί, «κάτι δεν πηγαίνει καλά» με εκείνους.
Η ηθοποιός μίλησε για την ατάκα της σχετικά με τους 50ρηδες, η οποία είχε σχολιαστεί από διάφορα πρόσωπα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Daily Κους-Κους», με απόσπασμά της να προβάλλεται την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στο «Happy Day». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε διάφορα περιστατικά που της έχουν συμβεί στον δρόμο, στα οποία έχει αντιδράσει έντονα.
Όσο για το πώς διαχειρίστηκε το σχόλιο ορισμένων αντρών στον δρόμο, όταν της απάντησαν για τη δήλωση με τους 50άρηδες, εξήγησε: «Επειδή είχα πει για τους 50άρηδες, που κανείς τελικά δεν κατάλαβε τι είπα, έχω χίλια τα εκατό δίκιο σε αυτό που είπα. Βγήκαν στον δρόμο 5 άντρες να μου πουν “ε, Σολωμού που είπες αυτό” και τραβάω χειρόφρενο, κατεβαίνω κάτω και τους παίρνω στο κατόπι. Είχα σταματήσει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου και λέω, “ελάτε λίγο εδώ να μου πείτε γιατί δεν άκουσα καλά”. Έχεις δει 30αρηδες να τρέχουν;».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Μαρία Σολωμού περιέγραψε περιστατικά «μίσους» που έχει δεχτεί από άντρες και μια άλλη έντονη αντίδρασή της στον δρόμο: «Έχω ζήσει λίγο παραπάνω hate από τα αγόρια μου. Eγώ δεν τσακώνομαι στον δρόμο. Έχει τύχει να οδηγώ και περνάνε πεζοί στον δρόμο, πέντε αγόρια. Μου είπαν για κάποιον, τι κάνει ο τάδε. Είχα τον γιο μου στο αυτοκίνητο με την κοπέλα του. Ήμασταν στην κίνηση και προσπερνάνε και λένε, “ε Σολωμού, με αυτόν κτλ”, τραβάω χειρόφρενο, ανοίγω την πόρτα, μου λέει ο γιος μου, “μαμά, μαμά”. Βγαίνω έξω και του λέω, “τι είπες ρε; Έλα εδώ” και αρχίζουν και τρέχουν τα 17χρονα».
«Όσοι 50άρηδες είναι μόνοι και δεν έχουν παντρευτεί, κάτι δεν πάει καλά»
Τον περασμένο Μάρτιο, η ηθοποιός είχε τοποθετηθεί για τις σχέσεις που συνήθως δημιουργούν οι άντρες μεγαλύτερης ηλικίας με νεότερες γυναίκες, υπογραμμίζοντας ότι είναι σύνηθες οι 50άρηδες να έχουν δίπλα τους μια σύντροφο μικρότερης ηλικίας. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι άντρες αυτής της ηλικίας που παραμένουν ανύπαντροι ή δεν έχουν κάνει οικογένεια ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
Μιλώντας στο podcast της, η Μαρία Σολωμού είχε αναφέρει ότι δεν θεωρεί πιθανό ένας επιτυχημένος άντρας 50-55 ετών να μην έχει μικρότερη σύντροφο. Περιέγραψε μάλιστα ως γνώριμη εικόνα έναν άντρα αυτής της ηλικίας να συνοδεύεται από μια 19χρονη κοπέλα. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι οι περισσότεροι άντρες στα 50 τους, έχοντας ήδη περάσει έναν κύκλο ζωής που περιλαμβάνει γάμο και οικογένεια, συχνά καταλήγουν σε σχέσεις με πολύ νεότερες γυναίκες. Επίσης, τόνισε πως όσοι παραμένουν μόνοι χωρίς να έχουν παντρευτεί ή αποκτήσει παιδιά πιθανώς αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
Αναφερόμενη συγκεκριμένα στους άντρες 50-55 ετών, η ηθοποιός είχε πει: «Όταν είσαι 50–55 και λογικά έχεις κάνει έναν κύκλο, δηλαδή ελάχιστοι είναι οι άντρες που στα 50 τους δεν έχουν παντρευτεί ή δεν έχουν κάνει τα παιδιά τους και να έχουν χωρίσει, όταν λοιπόν είσαι σε έναν γάμο με παιδιά, που δεν έχει να κάνει αν είναι ευτυχισμένος ή δυστυχισμένος ή τι άνθρωπος είσαι, είναι ένας γάμος που έχει κάνει τον κύκλο του και είστε έτσι ωραία μαζί, αγαπημένοι ή όχι, τι πιστεύεις; Ότι δεν θα έρθει με τρέλα σε ένα κορίτσι 19 χρονών, με το οποίο μπορεί να ενθουσιαστεί; Δεν υπάρχει άντρας 50-55 επιτυχημένος, με την οικογένειά του, που να μην έχει πλάι μια πιτσιρίκα να την πάει στα μπουζούκια. Δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος έχοντας σώας τας φρένας στα 50, πως θα κυκλοφορεί ελεύθερα με ένα 19χρονο κορίτσι».
Κλείνοντας, είχε υποστηρίξει: «Οι περισσότεροι είναι παντρεμένοι και όσοι δεν είναι παντρεμένοι και είναι 50 χρονών μόνοι τους, δεν μπορεί να είναι καλά. Δεν πιστεύω ότι ένας άνδρας 50 χρονών, που να μην έχει παντρευτεί ποτέ και να έχει κάνει παιδιά, δεν μπορεί να μην έχει κάποιο πρόβλημα».
