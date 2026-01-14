Survivor: Απόψε η πρώτη μονομαχία αποχώρησης της νέας σεζόν
Survivor: Απόψε η πρώτη μονομαχία αποχώρησης της νέας σεζόν

Η Σταυρούλα Ποτήρη, ο Gio Καραντώνης και η Κέλλυ Μποφίλιου είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση από το ριάλιτι επιβίωσης

Survivor: Απόψε η πρώτη μονομαχία αποχώρησης της νέας σεζόν
Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης παρέμεινε το Survivor και εχθές (13/01) με ποσοστό 21,9% στο γενικό σύνολο του κοινού και 19,4% στο δυναμικό κοινό (18-54). Το τηλεοπτικό κοινό πήρε το παιχνίδι στα χέρια του, στήριξε με την ψήφο του τον/την Survivor που θέλει να παραμείνει και η πρώτη μονομαχία αποχώρησης της νέας σεζόν έρχεται στις οθόνες μας απόψε, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στις 21.40 στον ΣΚΑΪ.

Παρά την προσπάθειά τους, οι «Αθηναίοι» δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη νίκη στον τρίτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Το σχέδιό τους, με την υποψηφιότητα του Gio Καραντώνη, σχολιάστηκε έντονα από τους «Επαρχιώτες» οδηγώντας σε μία έντονη αντιπαράθεση στο Συμβούλιο. Η ψηφοφορία μεταξύ των Κόκκινων ανέδειξε ως τρίτη υποψήφια την Κέλλυ Μποφίλιου, η οποία αποδέχτηκε την υποψηφιότητά της αναφερόμενη στις δύο απανωτές ήττες της σε run. Από την άλλη πλευρά όμως τόνισε την προσφορά της στην ομάδα ως «μαγείρισσα της καλύβας».

Απόψε, θα οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τον πρώτο αγώνα επάθλου. Η ομάδα που θα κερδίσει, δε θα έχει απλά τη δυνατότητα να μαγειρέψει κάτι περισσότερο από ρύζι, αλλά θα λάβει και έναν πολύ χρήσιμο εξοπλισμό. Η αναμέτρηση είναι έντονη και φέρνει πολλές εντάσεις ακόμα και στο εσωτερικό των δύο ομάδων. Η ένταση μεταφέρεται και στο Συμβούλιο του νησιού όπου ένας/μία Survivor δηλώνει πως δεν αντέχει άλλο…

Δείτε το τρέιλερ

Survivor - Αθηναίοι vs Επαρχιώτες | Trailer | 14/01/2026


Στη χθεσινή ψηφοφορία το τηλεοπτικό κοινό στήριξε με την ψήφο του ένα άτομο από τους: Σταυρούλα Ποτήρη, Gio Καραντώνη και Κέλλυ Μποφίλιου. Απόψε θα μάθουμε το όνομα του/της Survivor που θα παραμείνει. Οι άλλοι δύο υποψήφιοι θα βρεθούν αντιμέτωποι στο στίβο μάχης. Όταν ο αγώνας λήξει ο παίκτης ή η παίκτρια που θα αποχωρήσει κάνει μία δήλωση που θα συζητηθεί.
