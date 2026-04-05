Συγκινημένος on air ο Λάκης Γαβαλάς: Έχασα έναν άνθρωπο που αγαπούσα πολύ
Ο σχεδιαστής αποκάλυψε πως το Σάββατο 4 Απριλίου έφυγε από τη ζωή ένα σημαντικό πρόσωπο για εκείνον

Συγκινημένος παρουσιάστηκε ο Λάκης Γαβαλάς στον τηλεοπτικό αέρα, καθώς όπως ανακοίνωσε, έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ.

Ο σχεδιαστής, το βράδυ του Σαββάτου 4 Απριλίου, τραγούδησε με τη Shaya στο Just The 2 of Us, όμως δεν απέδωσε όπως θα ήθελε και μόλις ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, εξήγησε στους κριτές πως ήταν μία δύσκολη ημέρα για εκείνον, καθώς «έχασε» ένα σημαντικό πρόσωπο. Παρόλα αυτά, τόνισε πως επειδή βρίσκεται σε έναν διαγωνισμό, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία.

Ο Λάκης Γαβαλάς είπε χαρακτηριστικά: «Σήμερα δεν ήμουν καλός, είμαι αλλού. Είχα έναν θάνατο σήμερα το πρωί ενός ανθρώπου που αγαπούσα πολύ».

Και έπειτα εξήγησε: «Είχα έναν θάνατο ενός προσφιλούς ανθρώπου και είμαι λιγάκι συγκινημένος. Έπρεπε να μιλήσω με πολλούς ανθρώπους, με πολλούς συγγενείς, αλλά δεν είναι δικαιολογία όμως αυτό. Εδώ είμαστε για να διαγωνιστούμε. Υπάρχουν οι καλές και οι κακές στιγμές».

