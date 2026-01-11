Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Συνελήφθη πρώην ηθοποιός της Disney για παιδική πορνογραφία
Ο 34χρονος Ματ Πρόκοπ παραμένει στη φυλακή χωρίς εγγύηση
Στη σύλληψη του πρώην ηθοποιού της Disney Ματ Πρόκοπ, γνωστού από τη συμμετοχή του στο «High School Musical 3: Senior Year», προχώρησαν οι αρχές στην κομητεία Βικτόρια του Τέξας, με τον 34χρονο να κρατείται χωρίς εγγύηση και να αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και για κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TMZ.
Ο Ματ Πρόκοπ συνελήφθη στις 24 Δεκεμβρίου 2025 και, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές, παραμένει κρατούμενος στη φυλακή της κομητείας. Πέρα από την κατηγορία που αφορά στην κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει επίσης μία κατηγορία για αντίσταση κατά τη σύλληψη και δύο κατηγορίες για αντίσταση σε σύλληψη, έλεγχο ή μεταφορά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία κράτησης, ο 34χρονος κρατείται χωρίς εγγύηση, ενώ δεν είναι σαφές πότε αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο. Τοπικό μέσο (Crossroads Today) συνδέει τη νέα σύλληψη με φερόμενη παραβίαση όρων αποφυλάκισης με εγγύηση από προγενέστερη υπόθεση, καθώς τον Μάιο του 2024 είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για βαριά σωματική επίθεση και αντίσταση κατά της αρχής.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα ή για το περιεχόμενο και τις ειδικές συνθήκες των καταγγελιών που σχετίζονται με την κατηγορία περί πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους.
Ο Ματ Πρόκοπ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το όνομά του είχε συνδεθεί με καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας από την πρώην σύντροφό του, τη Σάρα Χάιλαντ, ηθοποιό της σειράς «Modern Family». Το 2014, η Χάιλαντ είχε καταγγείλει λεκτική και σωματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της πενταετούς σχέσης τους, ενώ σε δικαστικά έγγραφα της εποχής είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, ότι την είχε σπρώξει πάνω σε όχημα και την είχε πιάσει από τον λαιμό σε καβγά. Μετά τον χωρισμό τους, είχαν καταγραφεί και καταγγελίες για βίαιες απειλές, όπως ότι φέρεται να απείλησε να σκοτώσει τον σκύλο της και να βάλει φωτιά στο σπίτι της. Η Σάρα Χάιλαντ είχε εξασφαλίσει περιοριστικά μέτρα σε βάρος του, τα οποία τον υποχρέωναν να μείνει μακριά της για τρία χρόνια.
Disney Channel star Matt Prokop's ex-girlfriend breaks silence on his shock child pornography charge as she alleges 'years of abuse' https://t.co/QIhhnUudPF— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 11, 2026
