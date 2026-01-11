Συνελήφθη πρώην ηθοποιός της Disney για παιδική πορνογραφία
GALA
Ματ Πρόκοπ Disney Παιδική πορνογραφία

Συνελήφθη πρώην ηθοποιός της Disney για παιδική πορνογραφία

Ο 34χρονος Ματ Πρόκοπ παραμένει στη φυλακή χωρίς εγγύηση

Συνελήφθη πρώην ηθοποιός της Disney για παιδική πορνογραφία
Άννα Νταλλαρή
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη του πρώην ηθοποιού της Disney Ματ Πρόκοπ, γνωστού από τη συμμετοχή του στο «High School Musical 3: Senior Year», προχώρησαν οι αρχές στην κομητεία Βικτόρια του Τέξας, με τον 34χρονο να κρατείται χωρίς εγγύηση και να αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και για κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TMZ.

Ο Ματ Πρόκοπ συνελήφθη στις 24 Δεκεμβρίου 2025 και, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές, παραμένει κρατούμενος στη φυλακή της κομητείας. Πέρα από την κατηγορία που αφορά στην κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει επίσης μία κατηγορία για αντίσταση κατά τη σύλληψη και δύο κατηγορίες για αντίσταση σε σύλληψη, έλεγχο ή μεταφορά.


Σύμφωνα με τα στοιχεία κράτησης, ο 34χρονος κρατείται χωρίς εγγύηση, ενώ δεν είναι σαφές πότε αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο. Τοπικό μέσο (Crossroads Today) συνδέει τη νέα σύλληψη με φερόμενη παραβίαση όρων αποφυλάκισης με εγγύηση από προγενέστερη υπόθεση, καθώς τον Μάιο του 2024 είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για βαριά σωματική επίθεση και αντίσταση κατά της αρχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα ή για το περιεχόμενο και τις ειδικές συνθήκες των καταγγελιών που σχετίζονται με την κατηγορία περί πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους.

Ο Ματ Πρόκοπ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το όνομά του είχε συνδεθεί με καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας από την πρώην σύντροφό του, τη Σάρα Χάιλαντ, ηθοποιό της σειράς «Modern Family». Το 2014, η Χάιλαντ είχε καταγγείλει λεκτική και σωματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της πενταετούς σχέσης τους, ενώ σε δικαστικά έγγραφα της εποχής είχε αναφερθεί, μεταξύ άλλων, ότι την είχε σπρώξει πάνω σε όχημα και την είχε πιάσει από τον λαιμό σε καβγά. Μετά τον χωρισμό τους, είχαν καταγραφεί και καταγγελίες για βίαιες απειλές, όπως ότι φέρεται να απείλησε να σκοτώσει τον σκύλο της και να βάλει φωτιά στο σπίτι της. Η Σάρα Χάιλαντ είχε εξασφαλίσει περιοριστικά μέτρα σε βάρος του, τα οποία τον υποχρέωναν να μείνει μακριά της για τρία χρόνια.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Άννα Νταλλαρή
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης