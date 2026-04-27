Πετρέλαιο: Το Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια μετά το νέο ναυάγιο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Η αποτυχία επανέναρξης των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές στα Στενά του Ορμούζ, με αναλυτές να προειδοποιούν για νέα άνοδο στις τιμές του αργού
Οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα, καθώς κατέρρευσαν εκ νέου οι προσπάθειες για επανεκκίνηση ενός δεύτερου γύρου ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενά του Ορμούζ.
Το διεθνές συμβόλαιο αναφοράς Brent για παράδοση Ιουνίου ενισχύθηκε σχεδόν 3%, κλείνοντας στα 108,23 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) με παράδοση Ιουνίου κατέγραψε άνοδο περίπου 2%, στα 96,37 δολάρια το βαρέλι.
«Το πετρέλαιο κινείται ισχυρότερα σήμερα, μετά την αποτυχία των προσπαθειών επαναφοράς των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν, γεγονός που εξαφανίζει τις ελπίδες για άμεση επανέναρξη των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε σε σημείωμά του ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING.
Όπως πρόσθεσε, «η έλλειψη προόδου σημαίνει ότι η αγορά σφίγγει καθημερινά περισσότερο, αναγκάζοντας τις τιμές του πετρελαίου να επανατιμολογηθούν σε υψηλότερα επίπεδα».
Την ίδια στιγμή, η Goldman Sachs αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τις τιμές του πετρελαίου. Σύμφωνα με τους αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, η αποκατάσταση των εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ και η επαναφορά της παραγωγής στον Κόλπο θα απαιτήσουν περισσότερο χρόνο από ό,τι αρχικά εκτιμάτο.
Η Goldman Sachs προβλέπει πλέον ότι το Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 90 δολάρια ανά βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο του έτους, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 80 δολάρια. Για το WTI, η νέα εκτίμηση ανεβάζει τον μέσο όρο στα 83 δολάρια από 75 δολάρια προηγουμένως.
Ακόμη πιο απαισιόδοξη εμφανίζεται η Citigroup, με αναλυτές της να εκτιμούν ότι το Brent θα μπορούσε να εκτοξευθεί έως και στα 150 δολάρια ανά βαρέλι εάν οι διαταραχές στις ροές πετρελαίου συνεχιστούν μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Παρά το κλίμα αβεβαιότητας, το Ιράν φέρεται να κατέθεσε νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου, προτείνοντας παράλληλα την αναβολή των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων.
Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το Σάββατο τα σχέδια αποστολής του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.
«Χάθηκε υπερβολικά πολύς χρόνος σε ταξίδια και υπάρχει πάρα πολλή δουλειά να γίνει. Επιπλέον, επικρατεί τεράστια εσωτερική σύγκρουση και σύγχυση στην ηγεσία τους», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.
«Κανείς δεν ξέρει ποιος διοικεί, ούτε οι ίδιοι. Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί κανένα. Αν θέλουν να μιλήσουν, αρκεί να τηλεφωνήσουν», πρόσθεσε.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ταξίδεψε το Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, όπου είχε επαφές μόνο με Πακιστανούς αξιωματούχους πριν αποχωρήσει από τη χώρα.
«Δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ», ανέφερε αργά την Παρασκευή σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ.
Πηγή: Newmoney.gr
