Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά υπόθεση απάτης με δημόσιες συμβάσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία
ΚΟΣΜΟΣ
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Απάτη Ρουμανία Πανδημία κορωνοϊού

2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι διερευνά υπόθεση φερόμενης απάτης, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, που αφορά δημόσιες συμβάσεις στη Ρουμανία για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 το 2021.

Εκπρόσωποι της εταιρείας που κέρδισε τον διαγωνισμό θεωρούνται ύποπτοι για δωροδοκία δημόσιων λειτουργών σε νοσοκομείο της επαρχίας Μπρασόβ, προκειμένου να προσαρμόσουν τις προδιαγραφές προς όφελός τους, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι φέρονται να αξίωσαν και να έλαβαν μίζες που αντιστοιχούσαν στο 5% του συνολικού ύψους της σύμβασης.



Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων κατά οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δήλωσε πως η υπόθεση αφορά την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για τη διαχείριση της πανδημίας. Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχουν διεξαχθεί έρευνες σε Βουκουρέστι, Μπρασόβ και Μούρες, γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά επί του παρόντος περισσότερες από 500 περιπτώσεις όπου υπάρχουν υπόνοιες απάτης και συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εκτιμώντας πως ανέρχονται συνολικά σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

