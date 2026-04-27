Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά υπόθεση απάτης με δημόσιες συμβάσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία
Εκπρόσωποι της εταιρείας που κέρδισε τον διαγωνισμό την περίοδο της πανδημίας θεωρούνται ύποπτοι για δωροδοκία δημόσιων λειτουργών σε νοσοκομείο, προκειμένου να προσαρμόσουν τις προδιαγραφές προς όφελός τους
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι διερευνά υπόθεση φερόμενης απάτης, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, που αφορά δημόσιες συμβάσεις στη Ρουμανία για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 το 2021.
Εκπρόσωποι της εταιρείας που κέρδισε τον διαγωνισμό θεωρούνται ύποπτοι για δωροδοκία δημόσιων λειτουργών σε νοσοκομείο της επαρχίας Μπρασόβ, προκειμένου να προσαρμόσουν τις προδιαγραφές προς όφελός τους, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι φέρονται να αξίωσαν και να έλαβαν μίζες που αντιστοιχούσαν στο 5% του συνολικού ύψους της σύμβασης.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων κατά οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δήλωσε πως η υπόθεση αφορά την αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για τη διαχείριση της πανδημίας. Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχουν διεξαχθεί έρευνες σε Βουκουρέστι, Μπρασόβ και Μούρες, γνωστοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά επί του παρόντος περισσότερες από 500 περιπτώσεις όπου υπάρχουν υπόνοιες απάτης και συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), εκτιμώντας πως ανέρχονται συνολικά σε περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
The EPPO in Cluj-Napoca 🇷🇴 is leading an investigation into suspected corruption and procurement fraud related to the acquisition of medical equipment, with searches carried out in Bucharest, Brașov and Mureș last week. More: https://t.co/C5N5q79VVn pic.twitter.com/8SXeIWIcpV— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) April 27, 2026
