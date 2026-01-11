Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Προκαλεί ο Τίμοθι Μπάσφιλντ για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων: Δεν υπήρχε πρωτόκολλο για τη σωματική επαφή με παιδιά στο πλατό
Προκαλεί ο Τίμοθι Μπάσφιλντ για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων: Δεν υπήρχε πρωτόκολλο για τη σωματική επαφή με παιδιά στο πλατό
O 68χρονος ηθοποιός του «West Wing» αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες
Νέες λεπτομέρειες από το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ φέρνουν στο φως δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο ίδιος στις Aρχές σχετικά με τη σωματική επαφή ενηλίκων με παιδιά στο πλατό της σειράς The Cleaning Lady. Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο επικαλείται το Us Weekly, ο 68χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης φέρεται να είπε ότι δεν υπήρχε σαφές πρωτόκολλο για το πώς επιτρέπεται να αγγίζονται ανήλικοι ηθοποιοί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, μετά από καταγγελίες που αφορούν δύο ανήλικα αγόρια, τα οποία συμμετείχαν στη σειρά ως παιδικοί ηθοποιοί. Στις 3 Νοεμβρίου 2025, ο Μπάσφιλντ ρωτήθηκε από τον αστυνομικό Μάρβιν Μπράουν αν είχε ποτέ οποιαδήποτε σωματική επαφή με τα παιδιά. Σύμφωνα με το ένταλμα, ο Μπάσφιλντ απάντησε ότι ήταν «πολύ πιθανό να είχε υπάρξει τέτοια επαφή», περιγράφοντας το περιβάλλον στο πλατό ως «παιχνιδιάρικο». Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το πρωτόκολλο για «το άγγιγμα παιδιών και το σήκωμά τους» στο πλατό, φέρεται αρχικά να είπε ότι «δεν επιτρεπόταν», για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «δεν υπήρχε πρωτόκολλο».
«Εννοώ ότι είμαι πάντα γύρω από κόσμο, σωστά; Θα ήταν, ξέρετε, μπροστά στους γονείς. Δεν θα υπήρχε ποτέ κάποια περίεργη στιγμή», φέρεται να δήλωσε. «Δεν θυμάμαι πραγματικά να σήκωσα αυτά τα αγόρια. Θυμάμαι να σηκώνω το αγόρι που τα ακολουθούσε. Τον σήκωνα, γελούσε και αυτό κάπως τον βοηθούσε να μπει στον ρόλο».
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μπάσφιλντ φέρεται να δήλωσε ότι δεν θυμάται να «γαργάλισε ποτέ ξεκάθαρα τα αγόρια», προσθέτοντας ωστόσο ότι το να γαργαλάει ένα παιδί «δεν θα ήταν κάτι ασυνήθιστο» για τον ίδιο.
Αναφερόμενος σε άλλους κανόνες του πλατό, όταν ρωτήθηκε αν οι γονείς των παιδιών είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα γυρίσματα μέσω iPad, ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε: «Δεν μας άρεσε ιδιαίτερα που οι γονείς είχαν iPads» και ότι αυτό «δεν ήταν μια τυπική διαδικασία». Υποστήριξε, ωστόσο, ότι τα παιδιά «δεν ήταν ποτέ μόνα στο πλατό χωρίς τον δάσκαλο, κοινωνικό λειτουργό ή κάποιον γονέα».
Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, η αστυνομία του Νέου Μεξικού εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για δύο κατηγορίες εγκληματικής συμπεριφοράς σε βάρος ανηλίκου, μία για κάθε παιδί. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το ένα παιδί φέρεται να κατέθεσε ότι ο σκηνοθέτης το άγγιξε ανάρμοστα τρεις ή τέσσερις φορές, ενώ το δεύτερο ανέφερε πέντε ή έξι περιστατικά. Στο ένταλμα αναφέρεται ότι ένα από τα παιδιά ήταν «πολύ φοβισμένο» και δίσταζε να μιλήσει «επειδή ο Τιμ ήταν ο σκηνοθέτης και φοβόταν ότι θα θύμωνε».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, μετά από καταγγελίες που αφορούν δύο ανήλικα αγόρια, τα οποία συμμετείχαν στη σειρά ως παιδικοί ηθοποιοί. Στις 3 Νοεμβρίου 2025, ο Μπάσφιλντ ρωτήθηκε από τον αστυνομικό Μάρβιν Μπράουν αν είχε ποτέ οποιαδήποτε σωματική επαφή με τα παιδιά. Σύμφωνα με το ένταλμα, ο Μπάσφιλντ απάντησε ότι ήταν «πολύ πιθανό να είχε υπάρξει τέτοια επαφή», περιγράφοντας το περιβάλλον στο πλατό ως «παιχνιδιάρικο». Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το πρωτόκολλο για «το άγγιγμα παιδιών και το σήκωμά τους» στο πλατό, φέρεται αρχικά να είπε ότι «δεν επιτρεπόταν», για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «δεν υπήρχε πρωτόκολλο».
«Εννοώ ότι είμαι πάντα γύρω από κόσμο, σωστά; Θα ήταν, ξέρετε, μπροστά στους γονείς. Δεν θα υπήρχε ποτέ κάποια περίεργη στιγμή», φέρεται να δήλωσε. «Δεν θυμάμαι πραγματικά να σήκωσα αυτά τα αγόρια. Θυμάμαι να σηκώνω το αγόρι που τα ακολουθούσε. Τον σήκωνα, γελούσε και αυτό κάπως τον βοηθούσε να μπει στον ρόλο».
Actor and director Timothy Busfield, famous for his work on "The West Wing" and "Thirtysomething," is being accused of pedophilia ... prosecutors in New Mexico allege he sexually abused underage boys who were child actors on a TV production set.— TMZ (@TMZ) January 10, 2026
Read more:… pic.twitter.com/Xa1Ju6vSaI
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μπάσφιλντ φέρεται να δήλωσε ότι δεν θυμάται να «γαργάλισε ποτέ ξεκάθαρα τα αγόρια», προσθέτοντας ωστόσο ότι το να γαργαλάει ένα παιδί «δεν θα ήταν κάτι ασυνήθιστο» για τον ίδιο.
Αναφερόμενος σε άλλους κανόνες του πλατό, όταν ρωτήθηκε αν οι γονείς των παιδιών είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα γυρίσματα μέσω iPad, ο Μπάσφιλντ φέρεται να είπε: «Δεν μας άρεσε ιδιαίτερα που οι γονείς είχαν iPads» και ότι αυτό «δεν ήταν μια τυπική διαδικασία». Υποστήριξε, ωστόσο, ότι τα παιδιά «δεν ήταν ποτέ μόνα στο πλατό χωρίς τον δάσκαλο, κοινωνικό λειτουργό ή κάποιον γονέα».
Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, η αστυνομία του Νέου Μεξικού εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για δύο κατηγορίες εγκληματικής συμπεριφοράς σε βάρος ανηλίκου, μία για κάθε παιδί. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το ένα παιδί φέρεται να κατέθεσε ότι ο σκηνοθέτης το άγγιξε ανάρμοστα τρεις ή τέσσερις φορές, ενώ το δεύτερο ανέφερε πέντε ή έξι περιστατικά. Στο ένταλμα αναφέρεται ότι ένα από τα παιδιά ήταν «πολύ φοβισμένο» και δίσταζε να μιλήσει «επειδή ο Τιμ ήταν ο σκηνοθέτης και φοβόταν ότι θα θύμωνε».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα