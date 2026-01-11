Προκαλεί ο Τίμοθι Μπάσφιλντ για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων: Δεν υπήρχε πρωτόκολλο για τη σωματική επαφή με παιδιά στο πλατό