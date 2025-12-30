Η Μαρία Σολωμού κάνει διακοπές στον Παρνασσό, δείτε φωτογραφίες
Η Μαρία Σολωμού κάνει διακοπές στον Παρνασσό, δείτε φωτογραφίες

Λίγο βουνό, γράφει η ηθοποιός για την απόδρασή της

Η Μαρία Σολωμού κάνει διακοπές στον Παρνασσό, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
Τον Παρνασσό επέλεξε η Μαρία Σολωμού για τις διακοπές της λίγο πριν αποχαιρετήσει τη χρονιά, δημοσιεύοντας εικόνες από την απόδρασή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός κοινοποίησε τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πώς πέρασε τις ημέρες των Χριστουγέννων.

«Λίγο βουνό» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, ποζάροντας σε αρκετές φωτογραφίες με φόντο τη φύση.

Δείτε την ανάρτησή της


