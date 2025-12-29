Η Άντζυ Σαμίου έδειξε το νέο look στα μαλλιά της, δείτε βίντεο
GALA
Άντζυ Σαμίου Κούρεμα

Η Άντζυ Σαμίου έδειξε το νέο look στα μαλλιά της, δείτε βίντεο

Νέο κούρεμα, έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της

Η Άντζυ Σαμίου έδειξε το νέο look στα μαλλιά της, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Το νέο look στα μαλλιά της έδειξε η Άντζυ Σαμίου μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Η τραγουδίστρια ανάρτησε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή και να χορεύει, ενώ παράλληλα κουνούσε το κεφάλι της, παρουσιάζοντάς την αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της.

«Νέο κούρεμα» έγραψε η Άντζυ Σαμίου στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης