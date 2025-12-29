Η Άντζυ Σαμίου έδειξε το νέο look στα μαλλιά της, δείτε βίντεο
Νέο κούρεμα, έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της
Το νέο look στα μαλλιά της έδειξε η Άντζυ Σαμίου μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media.
Η τραγουδίστρια ανάρτησε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή και να χορεύει, ενώ παράλληλα κουνούσε το κεφάλι της, παρουσιάζοντάς την αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της.
«Νέο κούρεμα» έγραψε η Άντζυ Σαμίου στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.
