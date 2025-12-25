Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Η Ανούσκα Ντελόν νοσταλγεί τα Χριστούγεννα με τον πατέρα της
Η κόρη του Αλέν Ντελόν παρουσίασε εικόνες του αείμνηστου ηθοποιού κατά την εορταστική περίοδο
Τα Χριστούγεννα με τον πατέρα της νοστάλγησε η Ανούσκα Ντελόν. Έτσι, προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, η κόρη του Αλέν Ντελόν παρουσίασε μέσα από το Instagram εικόνες από τα νεανικά χρόνια του αείμνηστου ηθοποιού κατά την εορταστική περίοδο.
Σε μια σειρά από ασπρόμαυρα στιγμιότυπα ο θρύλος του γαλλικού κινηματογράφου, που έφυγε από τη ζωή το 2024 στα 88 του χρόνια, απαθανατίζεται, φορώντας ποδιά, ενώ κάνει ετοιμασίες για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. «Να έχετε όλοι σας χαρούμενα Χριστούγεννα», έγραψε η Ανούσκα Ντελόν στη λεζάντα της δημοσίευσής της, στέλνοντας τις ευχές της στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
