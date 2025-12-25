Η Ανούσκα Ντελόν νοσταλγεί τα Χριστούγεννα με τον πατέρα της
Αλέν Ντελόν Ανούσκα Ντελόν

Η Ανούσκα Ντελόν νοσταλγεί τα Χριστούγεννα με τον πατέρα της

Η κόρη του Αλέν Ντελόν παρουσίασε εικόνες του αείμνηστου ηθοποιού κατά την εορταστική περίοδο

Η Ανούσκα Ντελόν νοσταλγεί τα Χριστούγεννα με τον πατέρα της
Τα Χριστούγεννα με τον πατέρα της νοστάλγησε η Ανούσκα Ντελόν. Έτσι, προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η κόρη του Αλέν Ντελόν παρουσίασε μέσα από το Instagram εικόνες από τα νεανικά χρόνια του αείμνηστου ηθοποιού κατά την εορταστική περίοδο.

Σε μια σειρά από ασπρόμαυρα στιγμιότυπα ο θρύλος του γαλλικού κινηματογράφου, που έφυγε από τη ζωή το 2024 στα 88 του χρόνια, απαθανατίζεται, φορώντας ποδιά, ενώ κάνει ετοιμασίες για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. «Να έχετε όλοι σας χαρούμενα Χριστούγεννα», έγραψε η Ανούσκα Ντελόν στη λεζάντα της δημοσίευσής της, στέλνοντας τις ευχές της στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Οι φωτογραφίες με τον Αλέν Ντελόν

Η Ανούσκα Ντελόν νοσταλγεί τα Χριστούγεννα με τον πατέρα της
Η Ανούσκα Ντελόν νοσταλγεί τα Χριστούγεννα με τον πατέρα της
