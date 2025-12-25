Άννα Βίσση: Χριστούγεννα στο Κουρσεβέλ με τα εγγόνια της
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στη Γαλλία
Στο Κουρσεβέλ επέλεξε να περάσει τις εορτές των Χριστουγέννων η Άννα Βίσση. Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Γαλλία μαζί τα δύο εγγόνια της, Νίκο και Νέστορα, και μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση ποζάρει με φόντο το χιονισμένο τοπίο και τα έλατα, ενώ σε μια άλλη φωτογραφίζεται καθισμένη σε μια πολυθρόνα. Στο φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της περιλαμβάνεται και ένα στιγμιότυπο με ένα από τα εγγόνια της που απαθανατίζεται μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
