Άννα Βίσση: Χριστούγεννα στο Κουρσεβέλ με τα εγγόνια της
GALA
Άννα Βίσση Χριστούγεννα Εγγόνια

Άννα Βίσση: Χριστούγεννα στο Κουρσεβέλ με τα εγγόνια της

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε εικόνες από το ταξίδι της στη Γαλλία

Άννα Βίσση: Χριστούγεννα στο Κουρσεβέλ με τα εγγόνια της
31 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Κουρσεβέλ επέλεξε να περάσει τις εορτές των Χριστουγέννων η Άννα Βίσση. Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Γαλλία μαζί τα δύο εγγόνια της, Νίκο και Νέστορα, και μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση ποζάρει με φόντο το χιονισμένο τοπίο και τα έλατα, ενώ σε μια άλλη φωτογραφίζεται καθισμένη σε μια πολυθρόνα. Στο φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι της περιλαμβάνεται και ένα στιγμιότυπο με ένα από τα εγγόνια της που απαθανατίζεται μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Δείτε τις φωτογραφίες

Άννα Βίσση: Χριστούγεννα στο Κουρσεβέλ με τα εγγόνια της
Άννα Βίσση: Χριστούγεννα στο Κουρσεβέλ με τα εγγόνια της


Άννα Βίσση: Χριστούγεννα στο Κουρσεβέλ με τα εγγόνια της
31 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης