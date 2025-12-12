Λένα Δροσάκη για το πρόβλημα της υγείας της: Δεν είχα άλλη επιλογή από το να αντέξω, έπρεπε να σταθώ δυνατή για το παιδί μου
Λένα Δροσάκη για το πρόβλημα της υγείας της: Δεν είχα άλλη επιλογή από το να αντέξω, έπρεπε να σταθώ δυνατή για το παιδί μου
Πήρα μια ανάσα, όταν ξεπεράστηκε το θέμα με την υγεία μου, εξομολογήθηκε η ηθοποιός
Αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα υγείας ήρθε η Λένα Δροσάκη λόγω δυσκολιών που βίωσε τα τελευταία χρόνια.
Χωρίς να εξηγεί για τι ακριβώς επρόκειτο, η ηθοποιός εξήγησε ότι είχε μια περιπέτεια με την υγεία της, όταν κλήθηκε να διαχειριστεί τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και την εμπλοκή της στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη. Προτεραιότητά της, όπως είπε, ήταν ο γιος της για χάρη του οποίου έπρεπε να παραμείνει δυνατή.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, η Λένα Δροσάκη μοιράστηκε: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να αντέξω. Έχω ένα παιδί και έπρεπε να σταθώ δυνατή σε αυτό. Η πρώτη ανάσα ήταν όταν πήγε καλά το θέμα υγείας μου. Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε η Λένα Δροσάκη
Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε: «Η δεύτερη ανάσα ήταν της μαμάς μου, ότι και αυτή πήγε καλά. Τα βασικά πράγματα, αν περάσεις τα θέματα υγείας, μετά σιγά σιγά λες ok, αφού θα ζήσω…».
Αφού ξεπεράστηκε το πρόβλημα, μπόρεσε να σταθεί απέναντι στα προβλήματα που προέκυψαν. «Μετά από αυτό αλλάζει όλη η ψυχολογία. Λες το θέμα υγείας είναι εντάξει, πάμε να διαχειριστούμε λίγο τον χωρισμό, πάμε να διαχειριστούμε το δικαστήριο, το παιδί, αυτά λίγο όταν τα βάζει στην άκρη, μετά από ένα διάστημα αρχίζουν και έρχονται μπροστά τα θέματα που σου έχουν αφήσει και τότε αρχίζεις να τα αντιμετωπίζεις», πρόσθεσε.
Χωρίς να εξηγεί για τι ακριβώς επρόκειτο, η ηθοποιός εξήγησε ότι είχε μια περιπέτεια με την υγεία της, όταν κλήθηκε να διαχειριστεί τον χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και την εμπλοκή της στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη. Προτεραιότητά της, όπως είπε, ήταν ο γιος της για χάρη του οποίου έπρεπε να παραμείνει δυνατή.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, η Λένα Δροσάκη μοιράστηκε: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να αντέξω. Έχω ένα παιδί και έπρεπε να σταθώ δυνατή σε αυτό. Η πρώτη ανάσα ήταν όταν πήγε καλά το θέμα υγείας μου. Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε η Λένα Δροσάκη
Αφού ξεπεράστηκε το πρόβλημα, μπόρεσε να σταθεί απέναντι στα προβλήματα που προέκυψαν. «Μετά από αυτό αλλάζει όλη η ψυχολογία. Λες το θέμα υγείας είναι εντάξει, πάμε να διαχειριστούμε λίγο τον χωρισμό, πάμε να διαχειριστούμε το δικαστήριο, το παιδί, αυτά λίγο όταν τα βάζει στην άκρη, μετά από ένα διάστημα αρχίζουν και έρχονται μπροστά τα θέματα που σου έχουν αφήσει και τότε αρχίζεις να τα αντιμετωπίζεις», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα